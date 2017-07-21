21 июля 2017, 20:47

Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов

Мода на кроссоверы постепенно начинает надоедать некоторым автомобилистам. Премиальные, люксовые и бюджетные марки штампуют «паркетники» один за другим. Да, практичность их неоспорима, но существует и альтернативный вариант для любителей помесить грязь: вседорожные универсалы.
^
  Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов Mercedes Benz E-класс, Skoda Octavia Scout, Volvo V90 Cross Country, ВАЗ Kalina Cross, Audi A6 Allroad quattro Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов Mercedes Benz E-класс, Skoda Octavia Scout, Volvo V90 Cross Country, ВАЗ Kalina Cross, Audi A6 Allroad quattro Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов Mercedes Benz E-класс, Skoda Octavia Scout, Volvo V90 Cross Country, ВАЗ Kalina Cross, Audi A6 Allroad quattro Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
4
фото
  

Mercedes Benz E-класс
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 880 000 до 4 060 000 Р
Они имеют большие багажники, увеличенный дорожный просвет и защиту кузова, что позволяет им завоевать сердце россиян. Варианты для легкого бездорожья строят на основе обычных универсалов, но увеличивают им клиренс за счет модернизации подвески, на кузов и днище прикручивают защитные элементы и, наконец, оснащают полным приводом.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain

Немецкий автопроизводитель уверенно занимает лидирующую позицию в сегменте премиальных машин. Отчасти за счет того, что предлагает модели на любой вкус. Так, универсал E-Class с приобретением приставки All-Terrain приобрел и немало почитателей. Автомобилисты оценили дорожный просвет, который стал больше на 29 мм. При этом в базовом оснащении уже есть пневмоподвеска Air Body Control, которая может изменять клиренс от 121 мм до 176 мм во внедорожном режиме. В гамме моторов - 2-литровый дизель с отдачей 194 л.с. и 400 Нм, который работает в паре с 9-ступенчатой АКПП, а также 3-литровый V6 мощностью 258 л.с.

Skoda Octavia Scout
От 1.8 л, 180 л.с
Новый 757 000 Р
Skoda Octavia Scout

Модернизация подвески позволила увеличить дорожный просвет чешского универсала до 171 мм. Автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности, оснащается полным приводом с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL для передней и задней осей. Кроме того, в базу входит пакет для плохих дорог. Octavia Scout оснащается двигателем 1,8 TSI 180 л.с., максимальная скорость составит 216 км/ч, разгон до 100 км/ч произойдет за 7,8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле - 6,6 л/100 км. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой DSG.

В число дополнительных опций входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля «слепых» зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент парковки с прицепом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, система Bluetooth с Wi-Fi.

Volvo V90 Cross Country

Volvo V90 Cross Country
От 2 л, 190 л.с
Клиренс автомобиля один из самых высоких в классе – 210 мм.  Автомобиль предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми клиентам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказов доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось.

Внешне модель отличается от обычного универсала наличием массивных колесных арок и бампером с защитными накладками. В перечень оснащения вошли системы пассивной и активной безопасности, среди которых - функция распознавания пешеходов и животных, система аварийного торможения и система удержания рядности движения.

Audi A6 Allroad quattro
От 3 л, 333 л.с
Новый от 2 638 000 до 2 536 000 Р
Audi A6 allroad quattro

Еще один отличный альтернативный вариант для тех, кому надоели кроссоверы. A6 allroad quattro имеет увеличенный до 185 мм клиренс и фирменный постоянный полный привод с межосевым самоблоком Torsen. В гамму моторов входят 3-литровый дизель, который выдает 190, 218, 272 или 320 л.с., а также 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 333 л.с. Отличия от обычного универсала прослеживаются в защитном обвесе кузова.

Lada Kalina Cross

Несколько лет назад тольяттинцы выпустили универсал с клиренсом 183 мм. Российский вседорожный универсал, безусловно, не идет ни в какое сравнение с зарубежными «одноклассниками», однако привлекает, прежде всего, ценой: от 525 тыс. рублей. Автомобиль оснащен 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач.

В «базу» входят подушка безопасности водителя, ABS, кондиционер и аудиосистема, крепления для детских сидений ISOFIX, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, расширенный пакет шумоизоляции, электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений. В более дорогих исполнениях имеются противотуманные фары, функции задержки выключения фар, сиденья водителя с регулировкой по высоте, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев ветрового стекла, парктроник, датчик дождя и света.

ВАЗ Kalina Cross
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 512 100 до 576 600 Р

Арина Милая
Купить авто Мерседес Бенц, Мерседес, Шкода, Вольво, Lada, Ауди Е класс, 190, 220, 320, Октавия Скаут, В40 Кросс Кантри, Калина Кросс, А6 оллроад

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум ВАЗ Kalina Cross
За восемь месяцев эксплуатации и пробег в 13500 км. кроме ТО1 ничего не делал. Вопросов по Калине нет. Разве что жестковата подвеска на лежачих полицейских, да зарылась на песчаном берегу Чёрного моря. А так вполне надёжная рабочая лошадка для своей категории машин.
Виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz E-класс
Объявления о продаже Mercedes Benz E-класс
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 20 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
{{model_v2_812}}Они имеют большие багажники, увеличенный дорожный просвет и защиту кузова, что позволяет им завоевать сердце россиян. Варианты для легкого бездорожья строят на основе обычных универсалов, но увеличивают им клиренс за счет модернизации подвески, на кузов и днище прикручивают защитные элементы и, наконец, оснащают полным приводом.Mercedes-Benz E-Class All-TerrainНемецкий автопроизводитель уверенно занимает лидирующую позицию в сегменте премиальных машин. Отчасти за счет того, что предлагает модели на любой вкус. Так, универсал E-Class с приобретением приставки All-Terrain приобрел и немало почитателей. Автомобилисты оценили дорожный просвет, который стал больше на 29 мм. При этом в базовом оснащении уже есть пневмоподвеска Air Body Control, которая может изменять клиренс от 121 мм до 176 мм во внедорожном режиме. В гамме моторов - 2-литровый дизель с отдачей 194 л.с. и 400 Нм, который работает в паре с 9-ступенчатой АКПП, а также 3-литровый V6 мощностью 258 л.с. {{model_v2_1949}}Skoda Octavia ScoutМодернизация подвески позволила увеличить дорожный просвет чешского универсала до 171 мм. Автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности, оснащается полным приводом с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL для передней и задней осей. Кроме того, в базу входит пакет для плохих дорог. Octavia Scout оснащается двигателем 1,8 TSI 180 л.с., максимальная скорость составит 216 км/ч, разгон до 100 км/ч произойдет за 7,8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле - 6,6 л/100 км. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой DSG. В число дополнительных опций входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля «слепых» зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент парковки с прицепом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, система Bluetooth с Wi-Fi.Volvo V90 Cross Country {{model_v2_6320}}Клиренс автомобиля один из самых высоких в классе – 210 мм.  Автомобиль предлагается с 4 двигателями семейства Drive-E, уже знакомыми клиентам Volvo по внедорожнику XC90: 2 бензиновыми T5 и T6, и дизельными D4 и D5. Все моторы идут в паре с 8-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Для заказов доступна пневмоподвеска, которая устанавливается только на заднюю ось. Внешне модель отличается от обычного универсала наличием массивных колесных арок и бампером с защитными накладками. В перечень оснащения вошли системы пассивной и активной безопасности, среди которых - функция распознавания пешеходов и животных, система аварийного торможения и система удержания рядности движения.{{model_v2_90}}Audi A6 allroad quattroЕще один отличный альтернативный вариант для тех, кому надоели кроссоверы. A6 allroad quattro имеет увеличенный до 185 мм клиренс и фирменный постоянный полный привод с межосевым самоблоком Torsen. В гамму моторов входят 3-литровый дизель, который выдает 190, 218, 272 или 320 л.с., а также 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 333 л.с. Отличия от обычного универсала прослеживаются в защитном обвесе кузова.Lada Kalina CrossНесколько лет назад тольяттинцы выпустили универсал с клиренсом 183 мм. Российский вседорожный универсал, безусловно, не идет ни в какое сравнение с зарубежными «одноклассниками», однако привлекает, прежде всего, ценой: от 525 тыс. рублей. Автомобиль оснащен 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. В «базу» входят подушка безопасности водителя, ABS, кондиционер и аудиосистема, крепления для детских сидений ISOFIX, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, расширенный пакет шумоизоляции, электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений. В более дорогих исполнениях имеются противотуманные фары, функции задержки выключения фар, сиденья водителя с регулировкой по высоте, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев ветрового стекла, парктроник, датчик дождя и света. {{model_v2_6149}}
2017-07-21
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Рязанская область Ярославль Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG