Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
Немецкий автопроизводитель уверенно занимает лидирующую позицию в сегменте премиальных машин. Отчасти за счет того, что предлагает модели на любой вкус. Так, универсал E-Class с приобретением приставки All-Terrain приобрел и немало почитателей. Автомобилисты оценили дорожный просвет, который стал больше на 29 мм. При этом в базовом оснащении уже есть пневмоподвеска Air Body Control, которая может изменять клиренс от 121 мм до 176 мм во внедорожном режиме. В гамме моторов - 2-литровый дизель с отдачей 194 л.с. и 400 Нм, который работает в паре с 9-ступенчатой АКПП, а также 3-литровый V6 мощностью 258 л.с.
Модернизация подвески позволила увеличить дорожный просвет чешского универсала до 171 мм. Автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности, оснащается полным приводом с электронно-управляемой гидравлической многодисковой муфтой и функцией электронной блокировки дифференциала EDL для передней и задней осей. Кроме того, в базу входит пакет для плохих дорог. Octavia Scout оснащается двигателем 1,8 TSI 180 л.с., максимальная скорость составит 216 км/ч, разгон до 100 км/ч произойдет за 7,8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле - 6,6 л/100 км. Силовая установка сочетается с 6-ступенчатой коробкой DSG.
В число дополнительных опций входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля «слепых» зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент парковки с прицепом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, система Bluetooth с Wi-Fi.
Volvo V90 Cross Country
Внешне модель отличается от обычного универсала наличием массивных колесных арок и бампером с защитными накладками. В перечень оснащения вошли системы пассивной и активной безопасности, среди которых - функция распознавания пешеходов и животных, система аварийного торможения и система удержания рядности движения.
Еще один отличный альтернативный вариант для тех, кому надоели кроссоверы. A6 allroad quattro имеет увеличенный до 185 мм клиренс и фирменный постоянный полный привод с межосевым самоблоком Torsen. В гамму моторов входят 3-литровый дизель, который выдает 190, 218, 272 или 320 л.с., а также 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 333 л.с. Отличия от обычного универсала прослеживаются в защитном обвесе кузова.
Lada Kalina Cross
Несколько лет назад тольяттинцы выпустили универсал с клиренсом 183 мм. Российский вседорожный универсал, безусловно, не идет ни в какое сравнение с зарубежными «одноклассниками», однако привлекает, прежде всего, ценой: от 525 тыс. рублей. Автомобиль оснащен 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач.
В «базу» входят подушка безопасности водителя, ABS, кондиционер и аудиосистема, крепления для детских сидений ISOFIX, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, расширенный пакет шумоизоляции, электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений. В более дорогих исполнениях имеются противотуманные фары, функции задержки выключения фар, сиденья водителя с регулировкой по высоте, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев ветрового стекла, парктроник, датчик дождя и света.
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