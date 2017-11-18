18 ноября 2017, 13:26
Вместо устаревшего моста возведут мост-судно
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) состоялся спуск на воду новой переправы – судна-моста для переправы через Логмозерский пролив в Карелии.
Объект сдан с опережением графика и порадует горожан, особенно жителей Громовской стороны, Прионежского района, которые испытывали серьезные транспортные неудобства в связи с эксплуатацией старого наплавного моста.
По словам заместителя директора ОССЗ по подготовке производства Вадима Фатова, всего два месяца, 250 тонн железа превратились в наплавной мост. В ближайшие дни новое судно-мост пройдет необходимый комплекс испытаний, затем его отбуксируют и установят на месте старой наплавной переправы.
В настоящее время в Соломенном монтируется пост охраны, делается фундамент. Срок эксплуатации нового моста – несколько десятков лет.
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Не самый сильный мотор, но мощности вполне хватает, чтобы обгоны делать легко, турбина примерно после 2 тыс оборотов раскручивается, дает мощный подхват, так что если держать обороты выше 2 тыс. то едет динамично.
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