Рама, мосты и съемная крыша: в Россию везут китайский «Jeep Wrangler» за 4,5 миллиона рублей

29 октября 2026, 16:35
Кабриолет для сурового бездорожья уже в России. Зачем новому рамному внедорожнику полностью съемная крыша и окна
Кабриолет для сурового бездорожья уже в России. Зачем новому рамному внедорожнику полностью съемная крыша и окна
Дилеры открыли прием предварительных заявок на новинку. Покупателям доступны два двигателя и жесткая съемная крыша. В списке оснащения есть экраны и системы комфорта. Стартовая цена обозначена в рублях.
Дорожный просвет новинки достигает 226 мм. При длине 4416 мм и ширине 1945 мм кузов трехдверного 212 T10 достигает 1925 мм в высоту. Колесная база равна 2570 мм. Модель входит в рамное семейство 212 китайской компании BAW и это трехдверную модификацию 212 T01, сопоставимую по концепции с Jeep Wrangler.
Покупателям предлагают бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 252 л. с. или двухлитровый дизель на 170 л. с. Крутящий момент бензиновой версии составляет 410 Н·м, дизельной 415 Н·м. Оба агрегата работают с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
У рамного внедорожника предусмотрены неразрезные мосты и зависимая пятирычажная подвеска. Полный привод подключается жестко. Трансмиссия включает раздаточную коробку Tongli, межосевую блокировку и заднюю межколесную блокировку. Переднюю блокировку можно заказать отдельно. В китайском обзоре указаны углы въезда 41° и съезда 32°. Среди режимов есть «танковый разворот» и движение на малой скорости.
Съемная крыша дополняется съемными элементами задней части: боковыми окнами и задним стеклом. Салон рассчитан на четырех человек и имеет компоновку 2+2. В оснащение входят виртуальная приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с сенсорным экраном на 12,3 дюйма. Для салона предусмотрен двухзонный климат-контроль. Водительское кресло оснащено подогревом, вентиляцией и массажем.
Среди других функций есть адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Камеры обеспечивают круговой обзор. В оснащении также заявлены шесть подушек безопасности. Подогревом снабжены рулевое колесо и лобовое стекло; он предусмотрен и для форсунок стеклоомывателя.
Дилеры марки 212 начали принимать предварительные заказы на модель в России. Заявленная начальная цена составляет 4 550 000 рублей. Продажи в России ожидаются весной 2027 года.
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