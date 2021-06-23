Внедорожник Ferrari все-таки существует (фото)
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
За основу взяли новенький внедорожник Jeep Wagoneer 1969 года выпуска. Ему пересадили переднюю часть от споркара Ferrari 365 GT 2 + 2, который незадолго до этого механик Харры разбил, попав в метель в окрестностях Рино (Невада, США). Под капот установили 320-сильный мотор V12 от Ferrari и соединили его с 3-ступенчатой коробкой передач Jeep. Получившийся автомобиль назвали Jerrari. Позже двигатель заменили на 5,7-литровый агрегат Chevrolet V8, а в 1977 году V12 от Ferrari достался еще одному внедорожнику Wagoneer, названному Jerrari 2. Правда, его внешность не претерпела никаких изменений.
Оригинальный Jerrari 1 с мотором Chevrolet V8 дошел до наших дней, и его можно купить. Автомобиль покинул коллекцию Уильяма Харры после его смерти в 1978 году, а в 2008-м пересек Атлантику и оказался в Германии. На одометре 50-летнего внедорожника значится всего 11 тысяч километров. Цена автомобиля не называется, но обычные Ferrari 365 GT 2 + 2 сегодня стоят сотни тысяч долларов.
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