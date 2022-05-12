12 мая 2022, 16:32
Внедорожник Haval подешевел сразу на 500 000 рублей
После резкого апрельского подорожания автомобилей Haval, китайская марка начинает постепенно снижать цены. Сначала ощутимо подешевел кроссовер Jolion, сейчас очередь дошла до флагманского внедорожника Haval H9.
Дарья Климова Фото: motor.ru
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Топовый и самый дорогой бензиновый Haval H9 в исполнении Premium также подешевел на 500 000 рублей и теперь стоит 4 799 000 рублей. Все внедорожники по умолчанию оснащены 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.
Напомним, первым, в начале мая, подешевел кроссовер Haval Jolion – на 220 000 рублей. Правда, до этого, в апреле он подорожал на рекордные 900 000 рублей. Сейчас базовая комплектация стоит минимум 2 179 000 рублей.
Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
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02.02.2022, 16:17
5 самых дорогих китайских автомобилей в России
28.01.2022, 08:59
Пока все сокращают производство, Haval планирует работать в три смены (и поднимает цены второй раз за месяц)
23.12.2021, 16:49
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