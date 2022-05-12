Внедорожник Haval подешевел сразу на 500 000 рублей

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Как выяснил портал «Автоновости дня» , внедорожник Haval H9 скинул сразу полмиллиона рублей. Теперь самая доступная комплектация Comfort с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 218 л.с. стоит от 4 399 000 рублей. Аналогичная дизельная версия исчезла из прайс-листов. Зато в «средней» комплектации Elite автомобиль доступен как в бензиновой, так и в 190-сильной дизельной версиях.

Топовый и самый дорогой бензиновый Haval H9 в исполнении Premium также подешевел на 500 000 рублей и теперь стоит 4 799 000 рублей. Все внедорожники по умолчанию оснащены 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.

Напомним, первым, в начале мая, подешевел кроссовер Haval Jolion – на 220 000 рублей. Правда, до этого, в апреле он подорожал на рекордные 900 000 рублей. Сейчас базовая комплектация стоит минимум 2 179 000 рублей.

Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р ) , Haval Jolion (от 1 259 000 Р )

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