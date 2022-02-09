9 февраля 2022, 07:12
Внедорожник Jeep опозорился на ледяном склоне: но есть новый герой (видео)
Блогер проверил, кто лучше поднимается по обледеневшей дороге: Jeep Gladiator или Tesla Model Y. Испытание выиграл электрический кроссовер, но были ли условия честными?
Дарья Климова Фото: youtube.com / Tommy L Garage
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Фото: youtube.com / Tommy L Garage
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Более тяжелому Jeep Gladiator пришлось непросто. Он постоянно соскальзывал вниз. Но эксперимент вовсе не доказывал преимущество электрокаров над обычными внедорожниками. Он, скорее, лишний раз подтверждал необходимость правильных покрышек. Tesla была обута во всесезонные шины Michelin, а Jeep – в обычные «грязевые» шины. Кроме того, блогер заблокировал на внедорожнике передний и задний дифференциалы, а этот факт деактивирует все электронные системы, помогающие при плохом сцеплении с дорогой.
Упомянутые модели: Jeep Gladiator, Tesla Model Y
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