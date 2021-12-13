Внедорожник Lada выпустили в новой стильной версии
В октябре с конвейера АвтоВАЗа сошли два пробных черных экземпляра Niva Travel Black. Сейчас в паблике Avtograd news появилась фотография черного внедорожника на автовозе, готовом для отправки дилерам. Информации о ценах пока нет.
К слову, в конце ноября цвет «Черное зеркало» исчез из цветовой палитры Niva Travel, и заказать черный внедорожник пока невозможно. Выбор ограничен лишь пятью цветами. В пресс-службе АвтоВАЗа пообещали, что металлик «Черное зеркало» заменят на другой черный цвет, но точные сроки возвращения оттенка в гамму называть не стали.
- 530 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2016 в Москве
- 849 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2020 в Москве
- 969 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2021 в Москве
- 600 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2017 в Москве
- 685 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 1 380 000 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 605 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 920 900 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 1 050 000 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 545 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий