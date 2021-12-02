Внедорожник Maybach – последний проект знаменитого дизайнера (фото)
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
На крыше расположена дополнительная светодиодная «люстра», решетка получила подсветку, а круглые светодиодные фары концепта напоминают Rolls-Royce. Под прозрачным капотом установили солнечные батареи, которые могут увеличить запас хода электрокара. Круглые задние фонари украшены освещенными логотипами Maybach.
Внутри роскошь соединяется с минимализмом, а цветовая гамма вдохновлена песками пустыни. Несмотря на огромные размеры, в салоне поместилась лишь пара футуристических складных сидений. Цифровая приборная панель расположена по центру торпедо. Металлические ручки выполнены в ретро-стиле. По всему салону появились отсеки для хранения туристического оборудования, например, топор в дверном проеме.
Вирджил Абло – американский архитектор, креативный директор, модельер, предприниматель и филантроп, сделавший головокружительную карьеру в индустрии моды. Он был основателем и генеральным директором бренда Off-White, а также креативным директором коллекций мужской одежды Louis Vuitton с 2018 года. Абло умер 28 ноября в возрасте 41 года после того, как в 2019 году у него обнаружили редкую и очень агрессивную форму рака, ангиосаркому сердца.
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