22 апреля 2022, 12:46
Внедорожник наркокурьеров попал в аварию и засыпал дорогу товаром (фото)
Операция по перевозке более 200 килограммов наркотиков закончилась полным провалом из-за рокового стечения обстоятельств. Ранним утром внедорожник с незаконным грузом оказался участником массовой аварии.
Дарья Климова Фото: motor1
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Фото: motor1
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Приехавший на место происшествия дорожный патруль обнаружил на асфальте аккуратно упакованные пакеты с марихуаной. Пикап использовали для перевозки наркотиков общим весом в 500 фунтов (более 230 килограммов). Двое мужчин и женщина, ехавшие в автомобиле получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Позже всех их арестовала полиция за незаконный оборот наркотиков. Другие участники массовой аварии не пострадали.
Упомянутые модели: GMC Sierra
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