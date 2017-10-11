11 октября 2017, 11:05

Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке

Немецкая компания Partisan Motors выпустила внедорожник, который с уверенностью называет «вечным». Новинка получила название One. Создатели настолько доверяют своей модели, что дают на нее гарантию 100 лет.
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  Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке
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Автомобиль создавался с целью использования в вооруженных силах. В длину внедорожник достигает 4 720 мм, ширина составляет 2 300 мм, высота - 2 230 мм. Сейчас компания представила трехдверную модификацию, а в будущем планирует выпустить пятидверный пикап на шесть или восемь ведущих колес. В качестве дополнительной опции производитель может оснастить машину бронированным днищем, которое выдержит взрывы мин или гранат.

Как сообщают разработчики, максимально простая архитектура One дает простор для модификаций. Автомобиль можно выпустить с различными типами кузова и силовыми установками, которые при этом легко обслуживаются. Первые экземпляры оснащены 2,8-литровым турбированным дизелем Fiat, который выдает 150 «лошадей». Эта силовая установка может работать в паре с электродвигателем. Другие технические подробности компания пока не раскрыла.

Стоимость Partisan One пока держится в секрете. Дата начала серийного производства пока тоже неизвестна. Скорее всего, инженерам придется доработать некоторые детали и элементы внедорожника, ведь на представленной модели двери держатся только благодаря проволоке, которой они примотаны к кузову. Примечательно, что в состав разработчиков вошел немецкий дизайнер с русскими корнями Юрий Постников

Напомним, что ранее российский изобретатель представил электрический мотоцикл, который не способен заглохнуть.

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Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке
{{material_121278}}Автомобиль создавался с целью использования в вооруженных силах. В длину внедорожник достигает 4 720 мм, ширина составляет 2 300 мм, высота - 2 230 мм. Сейчас компания представила трехдверную модификацию, а в будущем планирует выпустить пятидверный пикап на шесть или восемь ведущих колес. В качестве дополнительной опции производитель может оснастить машину бронированным днищем, которое выдержит взрывы мин или гранат.Как сообщают разработчики, максимально простая архитектура One дает простор для модификаций. Автомобиль можно выпустить с различными типами кузова и силовыми установками, которые при этом легко обслуживаются. Первые экземпляры оснащены 2,8-литровым турбированным дизелем Fiat, который выдает 150 «лошадей». Эта силовая установка может работать в паре с электродвигателем. Другие технические подробности компания пока не раскрыла.Стоимость Partisan One пока держится в секрете. Дата начала серийного производства пока тоже неизвестна. Скорее всего, инженерам придется доработать некоторые детали и элементы внедорожника, ведь на представленной модели двери держатся только благодаря проволоке, которой они примотаны к кузову. Примечательно, что в состав разработчиков вошел немецкий дизайнер с русскими корнями Юрий ПостниковНапомним, что ранее российский изобретатель представил электрический мотоцикл, который не способен заглохнуть.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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