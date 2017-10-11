Внедорожник Partisan One: 100 лет гарантии и двери на проволоке
Как сообщают разработчики, максимально простая архитектура One дает простор для модификаций. Автомобиль можно выпустить с различными типами кузова и силовыми установками, которые при этом легко обслуживаются. Первые экземпляры оснащены 2,8-литровым турбированным дизелем Fiat, который выдает 150 «лошадей». Эта силовая установка может работать в паре с электродвигателем. Другие технические подробности компания пока не раскрыла.
Стоимость Partisan One пока держится в секрете. Дата начала серийного производства пока тоже неизвестна. Скорее всего, инженерам придется доработать некоторые детали и элементы внедорожника, ведь на представленной модели двери держатся только благодаря проволоке, которой они примотаны к кузову. Примечательно, что в состав разработчиков вошел немецкий дизайнер с русскими корнями Юрий Постников
Напомним, что ранее российский изобретатель представил электрический мотоцикл, который не способен заглохнуть.
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