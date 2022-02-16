16 февраля 2022, 14:27
Внедорожник потерял на ходу колесо, оно угодило прямо в лобовое стекло патрульной машины (видео)
Колесо оторвалось от задней оси пикапа Ford и прилетело прямо в лобовое стекло остановившегося на разделительной полосе полицейского Ford Explorer. Благодаря регистраторам патрульной машины, мы можем из первого ряда наблюдать, как развивались события.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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На записи с салонной камеры видно, как лобовое стекло буквально взорвалось от удара, осыпав осколками офицера, сидевшего на пассажирском сидении. После столкновения колесо отлетело на противоположную сторону дороги, но, к счастью, никто больше не пострадал. Также отметим самообладание полицейских, которые в момент происшествия не произнесли ни звука.
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Мужик угнал «Ниву», потому что устал идти пешком
16.02.2022, 07:53
Велосипедист сбил тиктокера, когда тот выходил из своего «Майбаха»
16.02.2022, 07:20
37 стареньких внедорожников Land Rover продают за полмиллиона долларов (запчасти для ремонта прилагаются)
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