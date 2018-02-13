13 февраля 2018, 19:15

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan представят летом

Компания Rolls-Royce подтвердила, что первый в истории марки внедорожник получит имя Cullinan. Ранее это было всего лишь рабочее название проекта. До премьеры осталось недолго. Новинку покажут летом, российские продажи могут начаться уже в следующем году.
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Внедорожник Rolls-Royce Cullinan представят летом Rolls-Royce
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Руководитель компании Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поведал общественности некоторые подробности о первом ...
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Первый внедорожник Rolls-Royce не случайно назвали в честь самого известного и самого крупного алмаза в мировой истории. По словам главы Rolls-Royce Торстена Мюллер-Отвоса, имя как нельзя лучше подчеркивает главные достоинства автомобиля. Это выносливость и твердость, кристальная четкость линий и благородный характер. Как и знаменитый алмаз на протяжении тысячи лет формировался в недрах под огромным давлением, так и новый кроссовер создавался в процессе долгой и кропотливой работы инженеров и дизайнеров британской марки. Получившийся в результате автомобиль должен удовлетворить самых взыскательных клиентов. Например, Rolls-Royce Cullinan сможет легко доставить своих пассажиров из оперы в Альпы.

Автомобиль длиной 5,5 метров построен на масштабируемой алюминиевой платформе седана Phantom. При этом ожидается, что у внедорожника появится еще длиннобазная версия, длина которой приблизится к 6 метрам. Под капотом полноприводного кроссовера расположится турбированный V12 объемом 6,75 литра и мощностью 571 л.с., сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом» ZF. В дальнейшем может появится и гибридная модификация новинки.

Алмаз Cullinan считается самым крупным из когда-либо найденных алмазов. Его вес – 3 106,75 карата (около 621,35 грамм). Алмаз был обнаружен в Южной Африке в январе 1905 года. Свое имя он получил в честь владельца шахты Томаса Куллинана. Впоследствии алмаз был подарен английскому королю Эдуарду VII.
Новинки и концепт кары Роллс Ройс, Ролс Ройс
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Концеп-кар от Rolls Royce поистине уникален
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Внедорожник Rolls-Royce Cullinan представят летом
{{material_120466}}Первый внедорожник Rolls-Royce не случайно назвали в честь самого известного и самого крупного алмаза в мировой истории. По словам главы Rolls-Royce Торстена Мюллер-Отвоса, имя как нельзя лучше подчеркивает главные достоинства автомобиля. Это выносливость и твердость, кристальная четкость линий и благородный характер. Как и знаменитый алмаз на протяжении тысячи лет формировался в недрах под огромным давлением, так и новый кроссовер создавался в процессе долгой и кропотливой работы инженеров и дизайнеров британской марки. Получившийся в результате автомобиль должен удовлетворить самых взыскательных клиентов. Например, Rolls-Royce Cullinan сможет легко доставить своих пассажиров из оперы в Альпы.Автомобиль длиной 5,5 метров построен на масштабируемой алюминиевой платформе седана Phantom. При этом ожидается, что у внедорожника появится еще длиннобазная версия, длина которой приблизится к 6 метрам. Под капотом полноприводного кроссовера расположится турбированный V12 объемом 6,75 литра и мощностью 571 л.с., сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом» ZF. В дальнейшем может появится и гибридная модификация новинки.Алмаз Cullinan считается самым крупным из когда-либо найденных алмазов. Его вес – 3 106,75 карата (около 621,35 грамм). Алмаз был обнаружен в Южной Африке в январе 1905 года. Свое имя он получил в честь владельца шахты Томаса Куллинана. Впоследствии алмаз был подарен английскому королю Эдуарду VII.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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