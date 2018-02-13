13 февраля 2018, 19:15
Внедорожник Rolls-Royce Cullinan представят летом
Компания Rolls-Royce подтвердила, что первый в истории марки внедорожник получит имя Cullinan. Ранее это было всего лишь рабочее название проекта. До премьеры осталось недолго. Новинку покажут летом, российские продажи могут начаться уже в следующем году.
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Автомобиль длиной 5,5 метров построен на масштабируемой алюминиевой платформе седана Phantom. При этом ожидается, что у внедорожника появится еще длиннобазная версия, длина которой приблизится к 6 метрам. Под капотом полноприводного кроссовера расположится турбированный V12 объемом 6,75 литра и мощностью 571 л.с., сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом» ZF. В дальнейшем может появится и гибридная модификация новинки.
Алмаз Cullinan считается самым крупным из когда-либо найденных алмазов. Его вес – 3 106,75 карата (около 621,35 грамм). Алмаз был обнаружен в Южной Африке в январе 1905 года. Свое имя он получил в честь владельца шахты Томаса Куллинана. Впоследствии алмаз был подарен английскому королю Эдуарду VII.
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Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
У меня Хундаи Соларис 2012 года. С детства люблю автомобильную тематику и не только люблю ездить на машинах, но и заниматься их ремонтом. Конечно, я не такой специалист, что может без проблем самостоятельно починить любую поломку, но какой винтик и какую деталь подкрутить я умею. Сейчас хочу уточнить ...
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