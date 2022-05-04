4 мая 2022, 08:29
Внедорожник сбежал от мастера прямо во время замены масла (видео)
Многие автовладельцы любят повозиться со своими машинами, но далеко не все знают и соблюдают базовые принципы безопасности. Например, важно надежно заблокировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время ремонта.
Дарья Климова Фото: youtube.com / ViralHog
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Чертыхаясь, он бежит вслед за своим автомобилем и пытается остановить его, хватаясь за край моторного отсека. В конце концов, «беглеца» удается изловить и водворить на положенное ему место на подъездной дорожке. По всей видимости, машине, как и владельцу, удалось избежать повреждений. Поучительное видео лишний раз напоминает о необходимости надежно зафиксировать автомобиль перед работой, поставив колодки под колеса. Даже небольшого уклона оказалось достаточно, чтобы машина покатилась.
Упомянутые модели: Chevrolet Silverado
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