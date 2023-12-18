Внедорожник Sollers получил новый мотор и подешевел на 100 тысяч рублей

18.12.2023, 09:39

Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению

Инцидент произошел еще в 2019 году, но расследование и суд растянулись более чем на четыре года. Молодая женщина, ставшая свидетельницей мелкого ДТП, решила примерить на себя роль полицейского и зашла слишком далеко.Читать далее