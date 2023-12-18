Внедорожник Sollers получил новый мотор и подешевел на 100 тысяч рублей
В списке штатного оснащения значатся легкосплавные 17-дюймовые диски, подогрев передних сидений и наружных зеркал, аудиосистема с поддержкой MP3 и Bluetooth, кондиционер, круиз-контроль, ABS, ESP, передние подушки безопасности, задние парктроники, система контроля давления в шинах и система помощи при старте в гору. В более продвинутой комплектации Comfort (2,5 млн рублей) появляется кожаная обивка кресел, 9,0-дюймовый экран медиасистемы, камера заднего вида и система бесключевого доступа с кнопкой Старт/Стоп. Для жителей Дальнего Востока при покупке пикапов Sollers доступна дополнительная выгода в размере 150 тысяч рублей.
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5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
-
13.11.2023, 13:20
У дилеров появились первые рамные внедорожники, собранные во Владивостоке (они оказались дороже, чем ожидалось)
В середине сентября на бывшем российском заводе Mazda Sollers во Владивостоке стартовала сборка рамных внедорожников Sollers ST6. Сейчас первые автомобили с дизельными 2,0-литровыми моторами начали появляться в дилерских шоурумах.Читать далее
-
18.12.2023, 10:16
Продажи автомобилей продолжают расти по всему миру: прогноз на 2024 год
Аналитики S&P Global Mobility подсчитали, что по итогам 2023 года продажи новых автомобилей по всему миру выросли на 9% и достигли отметки в 86 млн единиц. В 2024 году объемы продолжат расти.Читать далее
-
18.12.2023, 09:39
Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению
Инцидент произошел еще в 2019 году, но расследование и суд растянулись более чем на четыре года. Молодая женщина, ставшая свидетельницей мелкого ДТП, решила примерить на себя роль полицейского и зашла слишком далеко.Читать далее
-
18.12.2023, 08:12
Названы регионы, в которых автомобиль окончательно стал роскошью
Продажи новых автомобилей в России выросли по сравнению с провальным 2022 годом в 1,5 раза, но показатели уходящего года по-прежнему серьезно уступают сравнительно благополучному 2021 году. Вместе с продажами растут и объемы выданных автокредитов.Читать далее
-
18.12.2023, 07:48
Водители вошли в ТОП-3 самых востребованных профессий в России
Специалисты российского рекрутингового сервиса подвели предварительные итоги уходящего года и составили список самых востребованных профессий в 2023 году. Спрос на водителей вырос в 1,5 раза.Читать далее
-
18.12.2023, 07:30
Первый автомобиль Xiaomi: новые фото и подробности
Месяц назад Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фото Xiaomi SU7. Подготовка к запуску серийного производства подходит к концу. Цену должны объявить в течение ближайшей пары недель.Читать далее
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