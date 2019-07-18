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18 июля 2019, 10:07

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу

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Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти. Цена – 1 233 000 рублей. Всего планируется выпустить 150 экземпляров.
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Внедорожник Сталкер на базе Lada 4x4 поступил в продажу
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История проекта «Сталкер» началась более 20 лет назад. Первый прототип был построен на базе заднеприводного ВАЗ-2105 и предназначался для использования в армейских подразделениях. В середине 2000-х в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4. От «Нивы» «Сталкеру» досталась полноприводная трансмиссия и 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., сообщает издание Drom.ru

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» имеет каркасно-панельную конструкцию. Несущая рама сварена из стальных труб прямоугольного сечения, а кузовные панели выполнены из ударопрочного термопластика. Создатель проекта, тольяттинская компания «Апал», профилирует на производстве изделий из пластика и композитных материалов. В 2006 году автомобиль успешно прошел российский краш-тест – фронтальный удар в бетонную стену со 100-процентным перекрытием на скорости 50 км/ч.

Габаритные размеры «Сталкера»: длина – 3 550 мм, ширина – 1 646 мм, высота – 1 751 мм. Автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее выпускать не более 150 экземпляров в год. Сборку решили наладить на мощностях «дочки» АвтоВАЗа – компании «ВИС-Авто», которая занимает мелкосерийным производством экспериментальных моделей на базе Lada Granta и Lada 4x4. Один из первых собранных «Сталкеров» черного цвета выставлен на продажу дилером Lada в Тольятти. Автомобиль стоит 1 233 000 рублей. Для сравнения стандартная 3-дверная Lada 4x4 стоит от 519 000 до 786 900 за топовую версию Bronto.


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
мага18.07.2019 10:47
За эту цену можно купить очень хорошую качественно собранную иномарку.Кому нужна это керосинка, груда из пластика и ржавого железа. тем более с таким дохлым двигателем. Никогда не купил бы.
Влад18.07.2019 14:58
судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена.
маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
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Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
{{material_126450}}История проекта «Сталкер» началась более 20 лет назад. Первый прототип был построен на базе заднеприводного ВАЗ-2105 и предназначался для использования в армейских подразделениях. В середине 2000-х в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4. От «Нивы» «Сталкеру» досталась полноприводная трансмиссия и 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., сообщает издание Drom.ruНовый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» имеет каркасно-панельную конструкцию. Несущая рама сварена из стальных труб прямоугольного сечения, а кузовные панели выполнены из ударопрочного термопластика. Создатель проекта, тольяттинская компания «Апал», профилирует на производстве изделий из пластика и композитных материалов. В 2006 году автомобиль успешно прошел российский краш-тест – фронтальный удар в бетонную стену со 100-процентным перекрытием на скорости 50 км/ч.Габаритные размеры «Сталкера»: длина – 3 550 мм, ширина – 1 646 мм, высота – 1 751 мм. Автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее выпускать не более 150 экземпляров в год. Сборку решили наладить на мощностях «дочки» АвтоВАЗа – компании «ВИС-Авто», которая занимает мелкосерийным производством экспериментальных моделей на базе Lada Granta и Lada 4x4. Один из первых собранных «Сталкеров» черного цвета выставлен на продажу дилером Lada в Тольятти. Автомобиль стоит 1 233 000 рублей. Для сравнения стандартная 3-дверная Lada 4x4 стоит от 519 000 до 786 900 за топовую версию Bronto.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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