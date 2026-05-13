Вместо УАЗиков и «Нивы»: все, что нужно знать о новом внедорожнике «Стрела» — чем удивит российская разработка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 18:57

Внедорожник «Стрела» с новым кузовом и двумя моторами: что известно о российской новинке

Внедорожник «Стрела» с новым кузовом и двумя моторами: что известно о российской новинке

Вместо УАЗиков и «Нивы»: все, что нужно знать о новом внедорожнике «Стрела» — чем удивит российская разработка

Внедорожник «Стрела» с новым кузовом и двумя моторами: что известно о российской новинке

В России появился обновленный внедорожник «Стрела» с уникальным дизайном и двумя вариантами двигателей. Модель рассчитана на пять человек и может использоваться как в гражданских, так и в специальных целях. Почему эта разработка вызывает интерес у экспертов и что отличает ее от предыдущих версий - разбираемся в материале.

В России появился обновленный внедорожник «Стрела» с уникальным дизайном и двумя вариантами двигателей. Модель рассчитана на пять человек и может использоваться как в гражданских, так и в специальных целях. Почему эта разработка вызывает интерес у экспертов и что отличает ее от предыдущих версий - разбираемся в материале.

Российский автопром продолжает удивлять: на форуме «Армия-2022» представили новый вариант крупногабаритного внедорожника «Стрела». Эта модель сразу привлекла внимание не только военных специалистов, но и автолюбителей. Причина проста: автомобиль сочетает современные технические решения и адаптацию под разные задачи, что особенно актуально в условиях меняющегося рынка.

Разработкой «Стрелы» занималась «Военно-промышленная компания» совместно с Конструкторским бюро молодёжи при МГТУ им. Баумана. Инженеры полностью переработали внешний вид машины: теперь внедорожник получил оригинальный кузов, который не имеет ничего общего с прежней кабиной от «Газели Next». Внешность стала более агрессивной и узнаваемой — круглые фары, компактная решётка радиатора с вертикальными ламелями, массивный рельефный капот, квадратные колёсные арки и внедорожные покрышки. В дизайне угадываются черты бронеавтомобиля «Тигр» и внедорожника «Комбат Т98», имеющие особый, тонкий характер.

Габариты впечатляют: длина — 5200 мм, ширина — 2550 мм, высота — 2400 мм, масса — 3,5 тонны. Дорожный просвет составляет 270 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 1 метра. Это позволяет «Стреле» уверенно чувствовать себя на бездорожье и выполнять задачи в самых сложных условиях. В комплектации внедорожника нет брони, что позволяет адаптировать его для нужд дорожного движения.

Техническая часть также требует внимания. Покупателям предлагают два силовых агрегата на выбор: 2,8-литровый дизельный турбомотор Cummins ISF и локализованный на ЯМЗ китайский двигатель Foton. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Мощность варьируется от 157 до 200 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 130 км/ч. Такой набор характеристик делает «Стрелу» универсальным решением для разных задач — от экспедиций до работы в жёстких условиях.

Серийное производство внедорожника пока не началось, и точные сроки его запуска неизвестны. Не определено и предприятие, на котором будет организована сборка. Однако уже сейчас известно, что в будущем появятся другие версии «Стрелы» — как минимум короткобазная трёхдверная модификация и пикап. Это говорит о серьёзных планах по развитию модели и её закреплении в ряду отечественных внедорожников нового поколения.

Упомянутые марки: Foton
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фотон

Похожие материалы Фотон

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Краснодар Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться