Вместо УАЗиков и «Нивы»: все, что нужно знать о новом внедорожнике «Стрела» — чем удивит российская разработка

13 мая 2026, 18:57
Внедорожник «Стрела» с новым кузовом и двумя моторами: что известно о российской новинке
В России появился обновленный внедорожник «Стрела» с уникальным дизайном и двумя вариантами двигателей. Модель рассчитана на пять человек и может использоваться как в гражданских, так и в специальных целях. Почему эта разработка вызывает интерес у экспертов и что отличает ее от предыдущих версий - разбираемся в материале.
Российский автопром продолжает удивлять: на форуме «Армия-2022» представили новый вариант крупногабаритного внедорожника «Стрела». Эта модель сразу привлекла внимание не только военных специалистов, но и автолюбителей. Причина проста: автомобиль сочетает современные технические решения и адаптацию под разные задачи, что особенно актуально в условиях меняющегося рынка.
Разработкой «Стрелы» занималась «Военно-промышленная компания» совместно с Конструкторским бюро молодёжи при МГТУ им. Баумана. Инженеры полностью переработали внешний вид машины: теперь внедорожник получил оригинальный кузов, который не имеет ничего общего с прежней кабиной от «Газели Next». Внешность стала более агрессивной и узнаваемой — круглые фары, компактная решётка радиатора с вертикальными ламелями, массивный рельефный капот, квадратные колёсные арки и внедорожные покрышки. В дизайне угадываются черты бронеавтомобиля «Тигр» и внедорожника «Комбат Т98», имеющие особый, тонкий характер.
Габариты впечатляют: длина — 5200 мм, ширина — 2550 мм, высота — 2400 мм, масса — 3,5 тонны. Дорожный просвет составляет 270 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 1 метра. Это позволяет «Стреле» уверенно чувствовать себя на бездорожье и выполнять задачи в самых сложных условиях. В комплектации внедорожника нет брони, что позволяет адаптировать его для нужд дорожного движения.
Техническая часть также требует внимания. Покупателям предлагают два силовых агрегата на выбор: 2,8-литровый дизельный турбомотор Cummins ISF и локализованный на ЯМЗ китайский двигатель Foton. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Мощность варьируется от 157 до 200 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 130 км/ч. Такой набор характеристик делает «Стрелу» универсальным решением для разных задач — от экспедиций до работы в жёстких условиях.
Серийное производство внедорожника пока не началось, и точные сроки его запуска неизвестны. Не определено и предприятие, на котором будет организована сборка. Однако уже сейчас известно, что в будущем появятся другие версии «Стрелы» — как минимум короткобазная трёхдверная модификация и пикап. Это говорит о серьёзных планах по развитию модели и её закреплении в ряду отечественных внедорожников нового поколения.
