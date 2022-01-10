Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 не торопится на пенсию: производство продолжается уже 38 лет
Фото: Toyota
По большому счету, есть два возможных варианта – усилить конструкцию автомобиля или установить дополнительные боковые подушки безопасности, которые помогут ему пройти более строгие краш-тесты. В качестве альтернативы Toyota может просто повысить грузоподъемность внедорожника, чтобы его полная масса превышала 3500 кг. Такой шаг автоматические переместит Land Сruiser 70 в более тяжелую категорию, участникам которой не требуется проходить краш-тесты.
Land Сruiser 70 – это идеальный внедорожник без излишеств. Надежный и прочный автомобиль по-прежнему доступен с механической коробкой передач и ручной блокировкой дифференциалов. Из современных опций в нем есть базовая информационно-развлекательная система с Bluetooth.
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