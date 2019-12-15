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15 декабря 2019, 12:14

Внедорожник за 150 000 рублей - это реально?

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Найти недорогой вседорожник в приличном состоянии – задача не из легких. Сейчас на рынке представлено мало достойных вариантов с «живым» кузовом и еще работающими агрегатами. Но все же, выбор есть. Главное – знать, что искать, а также тщательно подойти к выбору и проверке автомобиля.
Внедорожник за 150 000 рублей это реально

Фото: АвтоВАЗ

Внедорожник за 150 000 рублей это реально

Фото взято из открытых источников

Внедорожник за 150 000 рублей это реально

Фото взято из открытых источников

Внедорожник за 150 000 рублей это реально

Фото: carsweek.ru

Внедорожник за 150 000 рублей это реально

Фото: carsweek.ru

Внедорожник за 150 000 рублей это реально
Внедорожник за 150 000 рублей это реально
Внедорожник за 150 000 рублей это реально
Внедорожник за 150 000 рублей это реально
Внедорожник за 150 000 рублей это реально
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Редакция портала CarsWeek.ru составила рейтинг лучших кроссоверов и внедорожников по цене от 130 000 до 150 000 рублей. Все автомобили выпущены в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Они, безусловно, потребуют от будущего владельца навыков автомеханика и первоначальных вложений не менее 50 000 рублей. Зато есть шанс за сравнительно небольшие деньги стать владельцем полноценного внедорожника.

На первом месте оказалась отечественная Lada 4x4 «Нива». Автомобиль не только отличается самой доступной ценой в своем классе, но обладает огромным внедорожным потенциалом и простой конструкцией. Запчасти стоят недорого, а большинство поломок можно устранить «в чистом поле» с минимальным набором инструментов. В оговоренный бюджет попадают автомобили, выпущенные в 2000 – 2005 годах, с пробегом 200 – 400 тыс. километров. Встречаются и экземпляры 2010 года, но брать их не советуем – велик риск оказаться владельцем машины с мутной историей. «Нивы» оснащаются 1,7-литровым мотором, 5-ступенчатой «механикой», «раздаткой», системой полного привода, блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.

Второе место досталось классическому рамному внедорожнику Nissan Terrano. За 150 000 рублей можно купить экземпляр 1990 – 1998 года выпуска. В этот период прошла смена поколений, а также рестайлинг второй генерации. Пробеги на этих автомобилях большие, но бензиновые версии, при должном обслуживании, могут быть еще в хорошем состоянии. Nissan Terrano оснащались довольно прожорливыми 2,4-литровыми бензиновыми моторами. Были и дизельные версии с 2,7-литровыми агрегатами. Оба двигателя могут сочетаться как с «механикой», так и автоматической трансмиссией. Привод – обязательно полный.

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На третьей строчке Opel Frontera в возрасте от 22 лет и старше. С учетом солидного возраста и огромных пробегов (порядка 300 тысяч километров) необходимо максимально внимательно подойти к выбору автомобиля. В наш бюджет попадают как бензиновые, так и дизельные версии мощностью от 115 до 125 сил. Следует учесть, что ремонт дизельного агрегата обойдется дороже. Трансмиссия: «механика» и полный привод. 

На четвертом месте легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero, мечта многих российских автолюбителей. Pajero можно назвать элитным вариантом «Нивы» с отличными внедорожными характеристиками, средним уровнем комфорта, удачной конструкцией платформы, а также с достаточно высокой стоимостью. За 150 000 рублей можно взять автомобиль середины 1990-х годов с бензиновым или дизельным мотором (от 99 до 150 сил) и полным приводом. Коробка – «механика» или «автомат».

Замыкает список самых достойных вседорожников за 150 000 рублей Ford Explorer. Вариант интересный, надежный, с вместительным салоном и неплохим дизайном, но достаточно редкий в нашей стране. Поэтому запчасти будет найти непросто, а ремонт может «влететь в копеечку». Такие внедорожники оснащались 4,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 160 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода.


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ГАЗ подготовил сверхдлинную «Газель»
https:// tentunas.ru/ gazeli.html
streglowo
Каждый второй новый автомобиль в России продается с электронным ПТС
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
zhuravlevavedislms
Honda обновила пикап Ridgeline
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
zhuravlevavedislms
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Внедорожник за 150 000 рублей - это реально?
{{material_128358}}Редакция портала CarsWeek.ru составила рейтинг лучших кроссоверов и внедорожников по цене от 130 000 до 150 000 рублей. Все автомобили выпущены в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Они, безусловно, потребуют от будущего владельца навыков автомеханика и первоначальных вложений не менее 50 000 рублей. Зато есть шанс за сравнительно небольшие деньги стать владельцем полноценного внедорожника.На первом месте оказалась отечественная Lada 4x4 «Нива». Автомобиль не только отличается самой доступной ценой в своем классе, но обладает огромным внедорожным потенциалом и простой конструкцией. Запчасти стоят недорого, а большинство поломок можно устранить «в чистом поле» с минимальным набором инструментов. В оговоренный бюджет попадают автомобили, выпущенные в 2000 – 2005 годах, с пробегом 200 – 400 тыс. километров. Встречаются и экземпляры 2010 года, но брать их не советуем – велик риск оказаться владельцем машины с мутной историей. «Нивы» оснащаются 1,7-литровым мотором, 5-ступенчатой «механикой», «раздаткой», системой полного привода, блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.Второе место досталось классическому рамному внедорожнику Nissan Terrano. За 150 000 рублей можно купить экземпляр 1990 – 1998 года выпуска. В этот период прошла смена поколений, а также рестайлинг второй генерации. Пробеги на этих автомобилях большие, но бензиновые версии, при должном обслуживании, могут быть еще в хорошем состоянии. Nissan Terrano оснащались довольно прожорливыми 2,4-литровыми бензиновыми моторами. Были и дизельные версии с 2,7-литровыми агрегатами. Оба двигателя могут сочетаться как с «механикой», так и автоматической трансмиссией. Привод – обязательно полный.{{material_127684}}На третьей строчке Opel Frontera в возрасте от 22 лет и старше. С учетом солидного возраста и огромных пробегов (порядка 300 тысяч километров) необходимо максимально внимательно подойти к выбору автомобиля. В наш бюджет попадают как бензиновые, так и дизельные версии мощностью от 115 до 125 сил. Следует учесть, что ремонт дизельного агрегата обойдется дороже. Трансмиссия: «механика» и полный привод. На четвертом месте легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero, мечта многих российских автолюбителей. Pajero можно назвать элитным вариантом «Нивы» с отличными внедорожными характеристиками, средним уровнем комфорта, удачной конструкцией платформы, а также с достаточно высокой стоимостью. За 150 000 рублей можно взять автомобиль середины 1990-х годов с бензиновым или дизельным мотором (от 99 до 150 сил) и полным приводом. Коробка – «механика» или «автомат».Замыкает список самых достойных вседорожников за 150 000 рублей Ford Explorer. Вариант интересный, надежный, с вместительным салоном и неплохим дизайном, но достаточно редкий в нашей стране. Поэтому запчасти будет найти непросто, а ремонт может «влететь в копеечку». Такие внедорожники оснащались 4,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 160 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода.
2019-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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