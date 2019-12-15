15 декабря 2019, 12:14
Внедорожник за 150 000 рублей - это реально?
- 497
- 0
Найти недорогой вседорожник в приличном состоянии – задача не из легких. Сейчас на рынке представлено мало достойных вариантов с «живым» кузовом и еще работающими агрегатами. Но все же, выбор есть. Главное – знать, что искать, а также тщательно подойти к выбору и проверке автомобиля.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: carsweek.ru
Фото: carsweek.ru
Ранее мы писали
Аномально теплая погода в декабре, удивившая нынче многие регионы страны, не бесконечна. Впереди россиян ждет ...Читать далее
На первом месте оказалась отечественная Lada 4x4 «Нива». Автомобиль не только отличается самой доступной ценой в своем классе, но обладает огромным внедорожным потенциалом и простой конструкцией. Запчасти стоят недорого, а большинство поломок можно устранить «в чистом поле» с минимальным набором инструментов. В оговоренный бюджет попадают автомобили, выпущенные в 2000 – 2005 годах, с пробегом 200 – 400 тыс. километров. Встречаются и экземпляры 2010 года, но брать их не советуем – велик риск оказаться владельцем машины с мутной историей. «Нивы» оснащаются 1,7-литровым мотором, 5-ступенчатой «механикой», «раздаткой», системой полного привода, блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.
Второе место досталось классическому рамному внедорожнику Nissan Terrano. За 150 000 рублей можно купить экземпляр 1990 – 1998 года выпуска. В этот период прошла смена поколений, а также рестайлинг второй генерации. Пробеги на этих автомобилях большие, но бензиновые версии, при должном обслуживании, могут быть еще в хорошем состоянии. Nissan Terrano оснащались довольно прожорливыми 2,4-литровыми бензиновыми моторами. Были и дизельные версии с 2,7-литровыми агрегатами. Оба двигателя могут сочетаться как с «механикой», так и автоматической трансмиссией. Привод – обязательно полный.
Ранее мы писали
Новые автомобили стоят немало. Самый дешевый седан Lada Granta обойдется минимум в 382 410 рублей с учетом ...Читать далее
На четвертом месте легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero, мечта многих российских автолюбителей. Pajero можно назвать элитным вариантом «Нивы» с отличными внедорожными характеристиками, средним уровнем комфорта, удачной конструкцией платформы, а также с достаточно высокой стоимостью. За 150 000 рублей можно взять автомобиль середины 1990-х годов с бензиновым или дизельным мотором (от 99 до 150 сил) и полным приводом. Коробка – «механика» или «автомат».
Замыкает список самых достойных вседорожников за 150 000 рублей Ford Explorer. Вариант интересный, надежный, с вместительным салоном и неплохим дизайном, но достаточно редкий в нашей стране. Поэтому запчасти будет найти непросто, а ремонт может «влететь в копеечку». Такие внедорожники оснащались 4,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 160 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
https:// tentunas.ru/ gazeli.html
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве