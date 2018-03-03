3 марта 2018, 12:35
Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж
Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, принадлежащая американскому продюсеру и коллекционеру автомобилей Джеймсу Гликенхаусу нацелилась на амбициозный проект – трансконтинентальное путешествие из Нью-Йорка через Аляску, Пекин и Москву в Париж.
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В январе Scuderia Cameron Glickenhaus рассказала о планах побить рекорд высоты, на которую сможет подняться автомобиль. Действующим рекордсменом считается Suzuki Samurai 1986 года выпуска. В 2007 году японский внедорожник поднялся на высоту 6 688 метров над уровнем моря на высочайшем в мире вулкане Охос-дель-Саладо (Чили). Американцы планируют повторить маршрут, но забраться при этом не менее, чем на 7 000 метров.
Для этой экспедиции и последующего трансконтинентального турне компания проектирует внедорожник Boot. Кресло водителя расположат по центру. Автомобиль оснастят мотором V8, коробкой-«автомат» и системой подключаемого полного привода. Ход подвески внедорожника составит 508 мм, а дорожный просвет – 394 мм. Scuderia Cameron Glickenhaus планирует наладить серийное производство внедорожников. Стоимость одного экземпляра составит не менее 100 000 долларов.
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