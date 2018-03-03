3 марта 2018, 12:35

Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, принадлежащая американскому продюсеру и коллекционеру автомобилей Джеймсу Гликенхаусу нацелилась на амбициозный проект – трансконтинентальное путешествие из Нью-Йорка через Аляску, Пекин и Москву в Париж.
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  Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж
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Масштабное путешествие запланировано на 2020 год. Внедорожник стартует с Таймс-сквер в Нью-Йорке и отправится на запад. Затем он пересечет Канаду и Аляску. Переправляться через Берингов пролив будут в самой узкой его точке – по открытой воде внедорожнику предстоит преодолеть 86 километров. Судя по опубликованным изображениям, переплывать пролив внедорожник будет на специальном надувном катамаране, оснащенном парой моторов. Дальше его путь будет пролегать по трассе «Колыма» (известной, как «Дорога костей» Road of Bones) и по Транссибирской магистрали по направлению к Москве и Петербургу. Возможно, путешественники отклонятся от маршрута, чтобы заехать в Пекин. Конечная точка путешествия – Париж. 

В январе Scuderia Cameron Glickenhaus рассказала о планах побить рекорд высоты, на которую сможет подняться автомобиль. Действующим рекордсменом считается Suzuki Samurai 1986 года выпуска. В 2007 году японский внедорожник поднялся на высоту 6 688 метров над уровнем моря на высочайшем в мире вулкане Охос-дель-Саладо (Чили). Американцы планируют повторить маршрут, но забраться при этом не менее, чем на 7 000 метров.

Для этой экспедиции и последующего трансконтинентального турне компания проектирует внедорожник Boot. Кресло водителя расположат по центру. Автомобиль оснастят мотором V8, коробкой-«автомат» и системой подключаемого полного привода. Ход подвески внедорожника составит 508 мм, а дорожный просвет – 394 мм. Scuderia Cameron Glickenhaus планирует наладить серийное производство внедорожников. Стоимость одного экземпляра составит не менее 100 000 долларов.

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Внедорожник-амфибия для путешествия из Нью-Йорка в Париж
{{material_119923}}Масштабное путешествие запланировано на 2020 год. Внедорожник стартует с Таймс-сквер в Нью-Йорке и отправится на запад. Затем он пересечет Канаду и Аляску. Переправляться через Берингов пролив будут в самой узкой его точке – по открытой воде внедорожнику предстоит преодолеть 86 километров. Судя по опубликованным изображениям, переплывать пролив внедорожник будет на специальном надувном катамаране, оснащенном парой моторов. Дальше его путь будет пролегать по трассе «Колыма» (известной, как «Дорога костей» Road of Bones) и по Транссибирской магистрали по направлению к Москве и Петербургу. Возможно, путешественники отклонятся от маршрута, чтобы заехать в Пекин. Конечная точка путешествия – Париж. В январе Scuderia Cameron Glickenhaus рассказала о планах побить рекорд высоты, на которую сможет подняться автомобиль. Действующим рекордсменом считается Suzuki Samurai 1986 года выпуска. В 2007 году японский внедорожник поднялся на высоту 6 688 метров над уровнем моря на высочайшем в мире вулкане Охос-дель-Саладо (Чили). Американцы планируют повторить маршрут, но забраться при этом не менее, чем на 7 000 метров.Для этой экспедиции и последующего трансконтинентального турне компания проектирует внедорожник Boot. Кресло водителя расположат по центру. Автомобиль оснастят мотором V8, коробкой-«автомат» и системой подключаемого полного привода. Ход подвески внедорожника составит 508 мм, а дорожный просвет – 394 мм. Scuderia Cameron Glickenhaus планирует наладить серийное производство внедорожников. Стоимость одного экземпляра составит не менее 100 000 долларов.
2018-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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