13 ноября 2017, 15:29

Внедорожники Ford получат систему автономного управления

Инженеры Ford разработали системы автоматического управления для езды по бездорожью. Ожидается, что в обозримом будущем они появятся на серийных моделях марки.
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Американский автогигант Ford решил пересмотреть свою стратегию на ближайшие годы. Так, компания сократит производство ...
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Первая система представляет собой специальный процессор, в памяти которого содержатся различные предписания того или иного поведения искусственного интеллекта для езды по различным отрезкам дороги. Технология анализирует препятствия на предстоящем пути и подстраивает системы автомобиля, в том числе, активную подвеску.

Помимо этого, Ford запатентовал специальное устройство дистанционного управления для внедорожника. С его помощью водитель удаленно сможет вмешаться в работу автопилота. Такое решение окажется полезным, если автомобиль, к примеру, перевернется по причине неправильной работы системы.

Напомним, что Ford решил пересмотреть свою стратегию на ближайшие годы. Так, компания сократит производство седанов и хэтчбеков, сконцентрировав силы на выпуске пикапов и внедорожников. По мнению руководства компании, сегмент SUV является более перспективным вектором развития, по сравнению с остальными классами авто.

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Внедорожники Ford получат систему автономного управления
{{material_121228}} Первая система представляет собой специальный процессор, в памяти которого содержатся различные предписания того или иного поведения искусственного интеллекта для езды по различным отрезкам дороги. Технология анализирует препятствия на предстоящем пути и подстраивает системы автомобиля, в том числе, активную подвеску.Помимо этого, Ford запатентовал специальное устройство дистанционного управления для внедорожника. С его помощью водитель удаленно сможет вмешаться в работу автопилота. Такое решение окажется полезным, если автомобиль, к примеру, перевернется по причине неправильной работы системы.Напомним, что Ford решил пересмотреть свою стратегию на ближайшие годы. Так, компания сократит производство седанов и хэтчбеков, сконцентрировав силы на выпуске пикапов и внедорожников. По мнению руководства компании, сегмент SUV является более перспективным вектором развития, по сравнению с остальными классами авто.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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