Внедорожники Ford получат систему автономного управления
Инженеры Ford разработали системы автоматического управления для езды по бездорожью. Ожидается, что в обозримом будущем они появятся на серийных моделях марки.
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Американский автогигант Ford решил пересмотреть свою стратегию на ближайшие годы. Так, компания сократит производство ...Читать далее
Помимо этого, Ford запатентовал специальное устройство дистанционного управления для внедорожника. С его помощью водитель удаленно сможет вмешаться в работу автопилота. Такое решение окажется полезным, если автомобиль, к примеру, перевернется по причине неправильной работы системы.
Напомним, что Ford решил пересмотреть свою стратегию на ближайшие годы. Так, компания сократит производство седанов и хэтчбеков, сконцентрировав силы на выпуске пикапов и внедорожников. По мнению руководства компании, сегмент SUV является более перспективным вектором развития, по сравнению с остальными классами авто.
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