Внедорожники Lada Niva начали собирать в Германии: они очень дорогие
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
Фото: facebook.com/partisanmotors
В итоге цена внедорожника выросла в три раза. За доработанную трехдверную «Ниву» в Германии просят 19 900 евро или порядка 1,7 млн рублей в пересчете по курсу. Всего планируется выпустить 50 экземпляров – в честь 50-летнего юбилея Волжского автозавода (который в России отмечали в 2016 году). Все автомобили снабдят табличками, на которой будет указан порядковый номер машины в лимитированной серии.
Фирму Partisan Motors основал выпускник МГТУ имени Баумана Юрий Постников, который с 1994 года живет и работает в Германии. Первой моделью стал армейский вездеход Partisan One. Затем компания специализировалась на тюнинге внедорожников «Нива». В сентябре 2017 года Юрий Постников обвинил в плагиате группу ГАЗ, якобы она использовала его эскизы при создании вездехода «Вепрь-Next».
- 245 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2008 в Москве
- 88 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1996 в Москве
- 167 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2007 в Москве
- 657 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 505 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2018 в Москве
- 430 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
- 445 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 720 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 790 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2021 в Москве
- 255 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2011 в Москве
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