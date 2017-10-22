22 октября 2017, 17:59
Внедорожники на КАД не справились со скоростью. Прилетал вертолет МЧС
В середине дня воскресенья, 22 октября, на внутреннем кольце КАД (напротив ст. Ручьи) образовалась пробка. Событие, вроде, из разряда бытовых, тем паче последние месяцы здесь постоянно ограничивали движение в связи с производством ремонтных работ.
Но сегодня причина образовавшегося затора была иная – в 13.20 час. здесь произошло столкновение сразу 3 внедорожника. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение скоростного режима. К месту происшествия с потерпевшими прибыли вертолет МЧС, карета «Скорой помощи» и «пожарный «КамАЗ».
В результате ДТП оказались заняты 3-я и 4-я полосы внутреннего кольца КАД, для ликвидации последствий аварии движение по ним перекрывалось, проезд осуществлялся по 1-й и 2-й полосам. По состоянию на 16.45 час. последствия аварии были ликвидированы, в настоящее время движение на участке осуществляется в штатном режиме.
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