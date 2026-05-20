Oting опроверг слухи об уходе: бренд обещает обновить модельный ряд

20 мая 2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.
Российские автолюбители столкнулись с неожиданной ситуацией: новые автомобили Oting, а именно внедорожники Paladin и пикапы Palasso, практически исчезли из автосалонов. Это событие важно для всех, кто следит за рынком новых машин, ведь речь идет о моделях, которые за короткое время успели завоевать популярность среди покупателей благодаря сочетанию цены и технических характеристик.
Как сообщает «Российская Газета», представители бренда Oting официально заявили, что уходить с российского рынка не планируют. Несмотря на то, что запасы Paladin и Palasso у дилеров почти исчерпаны, компания намерена не только остаться, но и продолжить обновлять модельный ряд. Это значит, что в ближайшем будущем можно ожидать появления новых или модернизированных автомобилей под этим брендом.
На сегодняшний день ассортимент Oting в России ограничен двумя моделями. Paladin - это классический рамный внедорожник, построенный на платформе Nissan Terra, оснащенный двухлитровым мотором Mitsubishi и восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF. Palasso - пикап-хардтоп с аналогичными техническими параметрами. Стоимость Paladin стартует от 3,8 млн рублей, а Palasso - от 3,9 млн рублей, если не учитывать акции и специальные предложения.
Интересно, что ранее компания Knewstar уже рассматривала возможность расширения линейки Oting в России, что подтверждает серьезные намерения бренда закрепиться на рынке. В условиях, когда многие зарубежные производители либо ушли, либо сократили свое присутствие, такие новости вызывают особый интерес у покупателей и экспертов. Кстати, похожая ситуация наблюдалась и с сервисной поддержкой Mitsubishi, когда бренд прекратил официальные поставки, но продолжил обслуживать автомобили - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как японская марка осталась на рынке и поддерживает владельцев.
Таким образом, несмотря на временный дефицит новых машин Oting, российские покупатели могут рассчитывать на дальнейшее развитие бренда и появление новых моделей. Следить за ситуацией стоит особенно тем, кто планирует обновить свой автопарк или ищет альтернативу привычным маркам.
