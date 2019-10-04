4 октября 2019, 15:15
Внедорожники УАЗ «Патриот» подорожали
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод повысил цены на все комплектации внедорожника УАЗ «Патриот» с механической коробкой передач. Прибавка составила 10 000 рублей. Теперь купить «Патриот» можно минимум за 819 900 рублей.
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Внедорожник в комплектации «Оптимум» стоит минимум 945 000 рублей, LifeStyle – 1 019 рублей, а «Престиж» - от 1 056 000 рублей. Топовый «Патриот» с МКПП в комплектации «Максимум» с 18-дюймовыми колесными дисками, рейлингами на крыше, подогревом всех сидений, обогревом ветрового стекла и камерой заднего вида обойдется минимум в 1 128 000 рублей. При желании внедорожник можно дооснастить блокировкой дифференциала заднего моста (+38 000 рублей) и оффроуд-пакетом (+49 900 рублей).
Напомним, 1 октября официально стартовали продажи версии УАЗ «Патриот» с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Punch. Цены начинаются от 1 034 000 рублей. При покупке в кредит или по трейд-ин можно рассчитывать на скидку в 50 000 рублей. Внедорожник с «автоматом» доступен в четырех комплектациях: «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I.
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