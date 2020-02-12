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12 февраля 2020, 13:20

Внедорожники УАЗ подорожали на 15 000 рублей

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Фото: 110km.ru
Весь январь цены на автомобили Ульяновского автозавода сохранялись на уровне прошлого года. Сейчас автопроизводитель поднял цены на внедорожники «Хантер», «Патриот» и «Пикап» 2020 года выпуска.
Внедорожники УАЗ подорожали на 15 000 рублей

Фото: УАЗ

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Пока в январе  большинство автопроизводителей пересматривали цены, УАЗ сохранял прежние прайс-листы. Изменение стоимости внедорожников УАЗ специалисты сайта «Цена авто» зафиксировали только в феврале, когда на ульяновском предприятии возобновилось производство после плановой модернизации конвейера. Подорожание затронуло «Хантер», «Патриот» и «Пикап» 2020 года выпуска. Все комплектации прибавили по 15 000 рублей.

Сейчас УАЗ «Хантер» в базовой комплектации Классик Fleet стоит не менее 752 000 рублей. «Экспедиционный» внедорожник обойдется минимум в 1 014 900 рублей. За внедорожник УАЗ «Патриот» в стартовой комплектации Классик Fleet теперь просят от 835 000 рублей. Версия с АКПП стоит от 1 049 000 рублей. Топовая комплектация «Статус Автомат» подорожала до 1 283 000 рублей. Интересно, что лимитированная «антарктическая» серия «Патриотов» Antarctic Edition, анонсированная в конце января, пока сохранила объявленные тогда же цены – от 1 062 000 рублей. Наконец, УАЗ «Пикап» стоит от 855 000 до  1 235 000 рублей.

По итогам января, продажи автомобилей УАЗ сохранились на уровне прошлого года. Российские дилеры реализовали 1 942 автомобиля. Предыдущий раз масштабное подорожание модельного ряда УАЗа наблюдалось в октябре 2019 года. Тогда все автомобили подорожали на 5 000 – 20 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

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Валерий
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
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Внедорожники УАЗ подорожали на 15 000 рублей
{{material_128826}}Пока в январе  большинство автопроизводителей пересматривали цены, УАЗ сохранял прежние прайс-листы. Изменение стоимости внедорожников УАЗ специалисты сайта «Цена авто» зафиксировали только в феврале, когда на ульяновском предприятии возобновилось производство после плановой модернизации конвейера. Подорожание затронуло «Хантер», «Патриот» и «Пикап» 2020 года выпуска. Все комплектации прибавили по 15 000 рублей.Сейчас УАЗ «Хантер» в базовой комплектации Классик Fleet стоит не менее 752 000 рублей. «Экспедиционный» внедорожник обойдется минимум в 1 014 900 рублей. За внедорожник УАЗ «Патриот» в стартовой комплектации Классик Fleet теперь просят от 835 000 рублей. Версия с АКПП стоит от 1 049 000 рублей. Топовая комплектация «Статус Автомат» подорожала до 1 283 000 рублей. Интересно, что лимитированная «антарктическая» серия «Патриотов» Antarctic Edition, анонсированная в конце января, пока сохранила объявленные тогда же цены – от 1 062 000 рублей. Наконец, УАЗ «Пикап» стоит от 855 000 до  1 235 000 рублей.По итогам января, продажи автомобилей УАЗ сохранились на уровне прошлого года. Российские дилеры реализовали 1 942 автомобиля. Предыдущий раз масштабное подорожание модельного ряда УАЗа наблюдалось в октябре 2019 года. Тогда все автомобили подорожали на 5 000 – 20 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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