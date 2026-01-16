Экстремальный дом на колесах — мечта для путешествий или вызов для смелых?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 17:48

Внедорожный автодом на базе КАМАЗ: как выглядит новый «Ковчег 024» для суровых условий

Внедорожный автодом на базе КАМАЗ: как выглядит новый «Ковчег 024» для суровых условий

Экстремальный дом на колесах — мечта для путешествий или вызов для смелых?

Внедорожный автодом на базе КАМАЗ: как выглядит новый «Ковчег 024» для суровых условий

Российский рынок автодомов пополнился уникальной новинкой. «Ковчег 024» создан для жизни в суровых условиях. Внутри - комфорт, снаружи - брутальный КАМАЗ. Цена и сроки удивляют. Подробности - в материале.

Российский рынок автодомов пополнился уникальной новинкой. «Ковчег 024» создан для жизни в суровых условиях. Внутри - комфорт, снаружи - брутальный КАМАЗ. Цена и сроки удивляют. Подробности - в материале.

В 2026 году российская компания «Караванцентр» завершила работу над новым проектом, который способен удивить даже самых искушенных поклонников автопутешествий. Речь идет о внедорожном автодоме «Ковчег 024», построенном на базе грузового шасси КАМАЗ 43502-45. Этот дом на колесах рассчитан на длительное проживание трех-четырех человек и способен выдерживать экстремальные температуры - от минус сорока до плюс сорока градусов по Цельсию.

Фото: caravancenter.ru  

Жилой модуль выполнен из современных сэндвич-панелей, что обеспечивает не только прочность, но и отличную теплоизоляцию. Внешняя отделка - гладкий армированный пластик, а внутри - искусственная кожа, создающая ощущение уюта и защищенности. Четыре окна и панорамный люк снабжены антимоскитными сетками, что особенно актуально для путешествий по дикой природе.

Внутреннее пространство продумано до мелочей. Здесь есть обеденная зона с убирающимся столом и диваном, который легко превращается в два спальных места. Кухня оборудована всем необходимым: газовая плита, вытяжка, вместительный холодильник на 170 литров, раковина. Для ночевки предусмотрено двухъярусное спальное место, а санузел оснащен душем и туалетом. Внутри кунга размещен 300-литровый бак для чистой воды, а запасное колесо закреплено на гидроборте - решение, подчеркивающее внедорожный характер машины.

Система климат-контроля включает кондиционер и жидкостное отопление, а также теплые полы с жидкостным подогревом. Это позволяет сохранять комфорт даже в самых суровых условиях, будь то зимняя тайга или знойная степь. Все элементы интерьера и инженерные системы рассчитаны на автономное использование вдали от цивилизации.

«Ковчег 024» не выпускается серийно - каждый экземпляр изготавливается под заказ. Сроки производства составляют от четырех до шести месяцев, а стоимость в базовой комплектации составляет 12 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает не просто автодом, а настоящий мобильный форт, способный стать домом в любой точке страны.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Саратов Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться