Экстремальный дом на колесах — мечта для путешествий или вызов для смелых?

16 января 2026, 17:48
Внедорожный автодом на базе КАМАЗ: как выглядит новый «Ковчег 024» для суровых условий
Российский рынок автодомов пополнился уникальной новинкой. «Ковчег 024» создан для жизни в суровых условиях. Внутри - комфорт, снаружи - брутальный КАМАЗ. Цена и сроки удивляют. Подробности - в материале.
В 2026 году российская компания «Караванцентр» завершила работу над новым проектом, который способен удивить даже самых искушенных поклонников автопутешествий. Речь идет о внедорожном автодоме «Ковчег 024», построенном на базе грузового шасси КАМАЗ 43502-45. Этот дом на колесах рассчитан на длительное проживание трех-четырех человек и способен выдерживать экстремальные температуры - от минус сорока до плюс сорока градусов по Цельсию.
Жилой модуль выполнен из современных сэндвич-панелей, что обеспечивает не только прочность, но и отличную теплоизоляцию. Внешняя отделка - гладкий армированный пластик, а внутри - искусственная кожа, создающая ощущение уюта и защищенности. Четыре окна и панорамный люк снабжены антимоскитными сетками, что особенно актуально для путешествий по дикой природе.
Внутреннее пространство продумано до мелочей. Здесь есть обеденная зона с убирающимся столом и диваном, который легко превращается в два спальных места. Кухня оборудована всем необходимым: газовая плита, вытяжка, вместительный холодильник на 170 литров, раковина. Для ночевки предусмотрено двухъярусное спальное место, а санузел оснащен душем и туалетом. Внутри кунга размещен 300-литровый бак для чистой воды, а запасное колесо закреплено на гидроборте - решение, подчеркивающее внедорожный характер машины.
Система климат-контроля включает кондиционер и жидкостное отопление, а также теплые полы с жидкостным подогревом. Это позволяет сохранять комфорт даже в самых суровых условиях, будь то зимняя тайга или знойная степь. Все элементы интерьера и инженерные системы рассчитаны на автономное использование вдали от цивилизации.
«Ковчег 024» не выпускается серийно - каждый экземпляр изготавливается под заказ. Сроки производства составляют от четырех до шести месяцев, а стоимость в базовой комплектации составляет 12 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает не просто автодом, а настоящий мобильный форт, способный стать домом в любой точке страны.
