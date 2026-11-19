19 ноября 2026, 12:53
Внедорожный дом на колесах: 2023 Winnebago Revel 4x4 с пробегом 25 тысяч миль
Внедорожный дом на колесах: 2023 Winnebago Revel 4x4 с пробегом 25 тысяч миль
Этот дом на колесах создан для приключений. Внутри много интересных решений. Пробег всего 40 тысяч километров. Узнайте, чем удивляет этот популярный кемпер. Почему он так востребован у любителей активного отдыха?
Winnebago издавна считались одними из лидеров среди производителей автодомов, а их модели всегда отличались продуманностью и комфортом. Одной из самых востребованных моделей стал Revel 4x4, который идеально подходит для тех, кто не мыслит жизнь без путешествий и готов двигаться в путь даже по самым сложным маршрутам.
Перед нами исходный экземпляр 2023 года выпуска, который уже успел пройти 25 тысяч миль, что эквивалентно примерно 40 тысячам километров. Несмотря на пробег, автомобиль сохранился в отличном состоянии и готов к новым приключениям. Внутри этого кемпера скрывается множество приятных сюрпризов, которые делают каждую из них максимально комфортной и безопасной.
В первую очередь стоит отметить, что Winnebago Revel 4x4 построен на базе надежного и проверенного шасси, что обеспечивает хорошую проходимость даже на сложных участках. Полный привод позволяет уверенно держать себя на бездорожье, а компактные габариты делают этот дом на колесах маневренным и удобным для парковки даже в стесненных условиях.
Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый сантиметр приносил пользу. Здесь есть все необходимое для длительных путешествий: мягкая кровать, функциональная кухня с плитой и холодильник, а также современная система хранения вещей. Особое внимание уделено автономности – в кемпере установлены солнечные панели, которые позволяют не отказываться от внешних источников энергии и путешествовать в самых отдаленных уголках.
Для любителей активного отдыха предусмотрены крепления для велосипедов и дополнительное оборудование для перевозки снаряжения. В салоне много света и воздуха благодаря большим окнам и продуманной вентиляции. Отдельно стоит выделить систему отопления и кондиционирования, которая обеспечивает комфорт в любое время года.
Winnebago Revel 4x4 2023 года – это не просто транспорт, это настоящий мобильный дом, который открывает новые горизонты для своих владельцев. Такой автомобиль подойдет тем, кто ценит свободу передвижения, комфорт и надежность. Этот экземпляр сейчас выставлен на продажу и может стать альтернативным выбором для тех, кто мечтает о путешествиях без границ.
Похожие материалы
-
19.11.2026, 12:25
Подвеска сыпется в 24 раза чаще нормы: какой хваленый кроссовер стал худшим в Германии
По итогам 9,7 млн проверок TÜV-2027 в Германии 20,9% авто не прошли техосмотр. Какие модели Mazda и VW признаны лучшими и почему в антирейтинге оказались Tesla?Читать далее
-
19.11.2026, 11:22
Цены на б/у гибриды рухнули до 560 тысяч: какие модели сейчас массово скупают в России
За январь-октябрь 2026 года спрос на подержанные электромобили и гибриды вырос на 31,1%. Отдельные марки прибавили более 70%. Автотека зафиксировала рост заказов отчетов на 70%, а средние цены некоторых моделей снизились.Читать далее
-
19.11.2026, 09:04
В России представили новый Li L8 без приборной панели: за что просят больше 10 млн
Для Li L8 в России предложили две комплектации по цене от 10,39 млн рублей. В салоне - экраны для переднего и заднего рядов, а скорость выводится на проекцию. Разбираемся, какие технические решения стоят за ценником.Читать далее
-
19.11.2026, 08:36
Он выглядит как дом мечты за 1,5 млн, но есть нюанс: что скрывает прицеп-дача Феникс 280
В жилом модуле длиной 2,8 м предусмотрены кухня и отдельный санузел, а спальное место можно дополнить вторым ярусом. Базовая цена GEED CAMPER Феникс 280 начинается от 1 490 000 рублей.Читать далее
-
19.11.2026, 08:32
Чем новый российский кроссовер из Петербурга удивил еще до старта продаж
JELAND раскрыл состав комплектаций кроссовера С7: в линейке два турбомотора и версия с полным приводом. Для российских условий заявлены обогревы и дистанционный запуск. Цены обещают назвать в самое ближайшее время.Читать далее
-
19.11.2026, 08:02
Билет на поезд дешевеет дважды: как выкупить купе с выгодой до 20%
В 2027 году пассажирам обещаны скидки на купе и СВ; отдельные предложения предусмотрены для детей и именинников. Размер выгоды зависит от срока покупки и состава заказа: часть акций не сочетается с другими предложениями.Читать далее
-
19.11.2026, 06:29
РЖД показали концепт двухэтажного вагона с детской игровой зоной — но сроки запуска не известны
В новом концепте РЖД нижний этаж отведен для восьми купе на 32 пассажира, а на верхнем разместили 22 кресла и детскую игротеку. Для маленьких путешественников предусмотрели отдельные решения и в санузлах; срок появления вагона в поездах пока неизвестен.Читать далее
-
19.11.2026, 00:16
Volkswagen выкатил новый спортивный кроссовер: как с 2 литров сняли 333 силы
Заряженный Volkswagen T-Roc R научили уходить в занос без сложных приемов. Показываем, как устроен 333-сильный кроссовер с хитрой трансмиссией и за что просят 60 тысяч евро.Читать далее
-
18.11.2026, 23:01
На М-4 «Дон» открылась новая зона сервиса для поездок на юг
Для автомобилистов, следующих к Черному и Азовскому морям, на М-4 «Дон» открылась новая зона дорожного сервиса. Здесь работают АЗС и кафе; предусмотрены душевые. На дорожной сети «Автодора» теперь более 140 таких объектов.Читать далее
-
18.11.2026, 22:56
Откуда у Nissan рост на 440 процентов на фоне осеннего падения рынка в России
Несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей в России по сравнению с прошлым годом, отдельные бренды резко пошли в рост. Разбираемся, что происходит с авторынком осенью 2026 года.Читать далее
Похожие материалы
-
19.11.2026, 12:25
Подвеска сыпется в 24 раза чаще нормы: какой хваленый кроссовер стал худшим в Германии
По итогам 9,7 млн проверок TÜV-2027 в Германии 20,9% авто не прошли техосмотр. Какие модели Mazda и VW признаны лучшими и почему в антирейтинге оказались Tesla?Читать далее
-
19.11.2026, 11:22
Цены на б/у гибриды рухнули до 560 тысяч: какие модели сейчас массово скупают в России
За январь-октябрь 2026 года спрос на подержанные электромобили и гибриды вырос на 31,1%. Отдельные марки прибавили более 70%. Автотека зафиксировала рост заказов отчетов на 70%, а средние цены некоторых моделей снизились.Читать далее
-
19.11.2026, 09:04
В России представили новый Li L8 без приборной панели: за что просят больше 10 млн
Для Li L8 в России предложили две комплектации по цене от 10,39 млн рублей. В салоне - экраны для переднего и заднего рядов, а скорость выводится на проекцию. Разбираемся, какие технические решения стоят за ценником.Читать далее
-
19.11.2026, 08:36
Он выглядит как дом мечты за 1,5 млн, но есть нюанс: что скрывает прицеп-дача Феникс 280
В жилом модуле длиной 2,8 м предусмотрены кухня и отдельный санузел, а спальное место можно дополнить вторым ярусом. Базовая цена GEED CAMPER Феникс 280 начинается от 1 490 000 рублей.Читать далее
-
19.11.2026, 08:32
Чем новый российский кроссовер из Петербурга удивил еще до старта продаж
JELAND раскрыл состав комплектаций кроссовера С7: в линейке два турбомотора и версия с полным приводом. Для российских условий заявлены обогревы и дистанционный запуск. Цены обещают назвать в самое ближайшее время.Читать далее
-
19.11.2026, 08:02
Билет на поезд дешевеет дважды: как выкупить купе с выгодой до 20%
В 2027 году пассажирам обещаны скидки на купе и СВ; отдельные предложения предусмотрены для детей и именинников. Размер выгоды зависит от срока покупки и состава заказа: часть акций не сочетается с другими предложениями.Читать далее
-
19.11.2026, 06:29
РЖД показали концепт двухэтажного вагона с детской игровой зоной — но сроки запуска не известны
В новом концепте РЖД нижний этаж отведен для восьми купе на 32 пассажира, а на верхнем разместили 22 кресла и детскую игротеку. Для маленьких путешественников предусмотрели отдельные решения и в санузлах; срок появления вагона в поездах пока неизвестен.Читать далее
-
19.11.2026, 00:16
Volkswagen выкатил новый спортивный кроссовер: как с 2 литров сняли 333 силы
Заряженный Volkswagen T-Roc R научили уходить в занос без сложных приемов. Показываем, как устроен 333-сильный кроссовер с хитрой трансмиссией и за что просят 60 тысяч евро.Читать далее
-
18.11.2026, 23:01
На М-4 «Дон» открылась новая зона сервиса для поездок на юг
Для автомобилистов, следующих к Черному и Азовскому морям, на М-4 «Дон» открылась новая зона дорожного сервиса. Здесь работают АЗС и кафе; предусмотрены душевые. На дорожной сети «Автодора» теперь более 140 таких объектов.Читать далее
-
18.11.2026, 22:56
Откуда у Nissan рост на 440 процентов на фоне осеннего падения рынка в России
Несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей в России по сравнению с прошлым годом, отдельные бренды резко пошли в рост. Разбираемся, что происходит с авторынком осенью 2026 года.Читать далее