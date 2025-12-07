Новый дом на колесах для любых дорог – стоит ли выбирать Grit Overland или есть альтернатива?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 07:38

Внедорожный фургон Grit Overland GO LINK 148 S2S2 2025: комфорт и технологии для путешествий

Внедорожный фургон Grit Overland GO LINK 148 S2S2 2025: комфорт и технологии для путешествий

Новый дом на колесах для любых дорог – стоит ли выбирать Grit Overland или есть альтернатива?

Внедорожный фургон Grit Overland GO LINK 148 S2S2 2025: комфорт и технологии для путешествий

В 2025 году на рынке появился фургон для приключений с полным приводом и современными опциями. Модель создана для круглогодичных поездок и отличается продуманной эргономикой. Внутри – максимум удобства и технологичных решений. Узнайте, чем удивляет новинка и для кого она подойдет.

В 2025 году на рынке появился фургон для приключений с полным приводом и современными опциями. Модель создана для круглогодичных поездок и отличается продуманной эргономикой. Внутри – максимум удобства и технологичных решений. Узнайте, чем удивляет новинка и для кого она подойдет.

В 2025 году сегмент домов на колесах пополнился интересной новинкой — Grit Overland GO LINK 148 S2S2. Этот фургон создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений и хочет быть уверенным в своем автомобиле в любых условиях. Модель построена на базе Ford Transit с полным приводом и оснащена мощным 3,5-литровым турбомотором Ecoboost, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье.

Внутри фургона продумано буквально все: от просторной кровати длиной 2 метра, которую можно быстро убрать, до модульного душа, который легко использовать как внутри, так и снаружи. Для хранения вещей предусмотрен вместительный отсек с открытыми ячейками, кухня, выполненная в королевском стиле – здесь достаточно места для посуды и продуктов, есть микроволновая печь и откидная столешница.

Особое внимание уделено исключению конструкции: каркас выполнен с использованием сварки TIG, что обеспечивает прочность и легкость. Трехслойная изоляция, подогреваемые системы воды и электрики делают фургон пригодным для эксплуатации в любое время года. Внутри установлены современные системы управления: 12-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Sync4, круговой обзор, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Электрооборудование также на высоте: литиевая батарея на 4 кВт-ч (с увеличением до 8 кВт-ч), солнечные панели на 180 Вт, солнечный генератор и гидроник для обогрева воды и воздуха. Для комфорта предусмотрен кондиционер Dometic RTX 2000, система управления всеми устройствами через Bluetooth, а также регулируемое освещение и вентиляция.

Снаружи фургон выглядит современно и брутально: высокий клиренс, внедорожные шины, стильные линии кузова. Полный привод Ford обеспечивает уверенное движение по снегу, песку, горам и трассам. Внутри – мягкие сиденья, много мест для ног и продвинутая система. Обслуживать автомобиль можно в любом сервисе Ford, что особенно удобно для пассажира.

Технические характеристики впечатляют: длина почти 6 метров, высота до 3 метров, ширина чуть менее 2,5 метров. Водные баки рассчитаны на длительные поездки, полезная нагрузка и возможность буксировки до 3 тонн делают фургон универсальным решением для активных людей. В зависимости от комплектации внутри могут разместиться от двух до четырех человек.

Grit Overland GO LINK 148 S2S2 – это не просто транспорт, а полноценная платформа для приключений. Он подойдет тем, кто любит свободу передвижения, ценит надежность и не готов идти на компромиссы в условиях комфорта. Модель уже сравнивают с такими известными решениями, как Mercedes-Benz Sprinter AWD, Winnebago Revel и другими популярными моделями. Но у Grit Overland есть свои уникальные особенности, которые делают его ведущим игроком на рынке недвижимости на колесах.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Магнитогорск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться