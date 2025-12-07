Новый дом на колесах для любых дорог – стоит ли выбирать Grit Overland или есть альтернатива?

Внедорожный фургон Grit Overland GO LINK 148 S2S2 2025: комфорт и технологии для путешествий

В 2025 году на рынке появился фургон для приключений с полным приводом и современными опциями. Модель создана для круглогодичных поездок и отличается продуманной эргономикой. Внутри – максимум удобства и технологичных решений. Узнайте, чем удивляет новинка и для кого она подойдет.

В 2025 году сегмент домов на колесах пополнился интересной новинкой — Grit Overland GO LINK 148 S2S2. Этот фургон создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений и хочет быть уверенным в своем автомобиле в любых условиях. Модель построена на базе Ford Transit с полным приводом и оснащена мощным 3,5-литровым турбомотором Ecoboost, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье.

Внутри фургона продумано буквально все: от просторной кровати длиной 2 метра, которую можно быстро убрать, до модульного душа, который легко использовать как внутри, так и снаружи. Для хранения вещей предусмотрен вместительный отсек с открытыми ячейками, кухня, выполненная в королевском стиле – здесь достаточно места для посуды и продуктов, есть микроволновая печь и откидная столешница.

Особое внимание уделено исключению конструкции: каркас выполнен с использованием сварки TIG, что обеспечивает прочность и легкость. Трехслойная изоляция, подогреваемые системы воды и электрики делают фургон пригодным для эксплуатации в любое время года. Внутри установлены современные системы управления: 12-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Sync4, круговой обзор, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Электрооборудование также на высоте: литиевая батарея на 4 кВт-ч (с увеличением до 8 кВт-ч), солнечные панели на 180 Вт, солнечный генератор и гидроник для обогрева воды и воздуха. Для комфорта предусмотрен кондиционер Dometic RTX 2000, система управления всеми устройствами через Bluetooth, а также регулируемое освещение и вентиляция.

Снаружи фургон выглядит современно и брутально: высокий клиренс, внедорожные шины, стильные линии кузова. Полный привод Ford обеспечивает уверенное движение по снегу, песку, горам и трассам. Внутри – мягкие сиденья, много мест для ног и продвинутая система. Обслуживать автомобиль можно в любом сервисе Ford, что особенно удобно для пассажира.

Технические характеристики впечатляют: длина почти 6 метров, высота до 3 метров, ширина чуть менее 2,5 метров. Водные баки рассчитаны на длительные поездки, полезная нагрузка и возможность буксировки до 3 тонн делают фургон универсальным решением для активных людей. В зависимости от комплектации внутри могут разместиться от двух до четырех человек.

Grit Overland GO LINK 148 S2S2 – это не просто транспорт, а полноценная платформа для приключений. Он подойдет тем, кто любит свободу передвижения, ценит надежность и не готов идти на компромиссы в условиях комфорта. Модель уже сравнивают с такими известными решениями, как Mercedes-Benz Sprinter AWD, Winnebago Revel и другими популярными моделями. Но у Grit Overland есть свои уникальные особенности, которые делают его ведущим игроком на рынке недвижимости на колесах.