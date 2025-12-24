Редкий Соболь с доработками и газовым оборудованием — что скрывает этот автомобиль

24 декабря 2025, 07:52
Внедорожный ГАЗ Соболь 27527 с уникальным тюнингом выставлен на продажу в Чехии
В продаже появился необычный для европейского рынка ГАЗ Соболь с множеством доработок. Внедорожник получил газовое оборудование и новый салон. Цена и детали сделки удивят даже опытных автолюбителей. Не пропустите подробности о редком экземпляре.
В продаже появился необычный ГАЗ Соболь 27527, который сразу привлекает внимание своим оснащением и уровнем доработок. Этот автомобиль был собран по индивидуальному заказу и рассчитан на девять пассажиров. В основе лежит постоянный полный привод с блокировками, а под капотом установлен бензиновый двигатель EVOtech A275 E6, дополненный газобаллонным оборудованием. Вместо запаски установлен 80-литровый баллон для сжиженного газа, что позволяет существенно увеличить запас хода.
Среди особенностей — усиленная шумо- и теплоизоляция, а также модернизированная система отопления и вентиляции. В салоне установлены съемные сиденья Schnierle, которые легко трансформируют пространство под разные задачи. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрены подогреваемые зеркала, электрические стеклоподъемники, современная мультимедийная система Kenwood с поддержкой Bluetooth и DAB, а также дополнительные розетки на 12 и 230 Вольт. Водитель получает доступ к бортовому компьютеру и камерам кругового обзора, что облегчает маневрирование в любых условиях.
Автомобиль прошел серьезную подготовку к эксплуатации вне дорог. Подвеска и днище обработаны антикоррозийным составом, а все уязвимые элементы защищены. В 2024 году штатная коробка передач была заменена на 6-ступенчатую от Mercedes Sprinter, что положительно сказалось на динамике и управляемости. Также были обновлены тормозные колодки, рулевые элементы и карданная передача. Все работы выполнялись с использованием качественных европейских комплектующих, что заметно повысило надежность машины.
Владелец отмечает, что автомобиль большую часть времени использовался для поездок по бездорожью, где проявил себя с лучшей стороны. Однако на трассе Соболь уступает по скорости и комфорту легковым моделям, поэтому и было принято решение о продаже. Пробег на данный момент составляет 116 тысяч километров, а состояние оценивается как отличное — машина всегда хранилась под навесом и регулярно обслуживалась.
Стоимость автомобиля с комплектом задних сидений составляет 27 200 евро (порядка 2,5 млн рублей по курсу), без них — 23 200 евро (2,1 млн рублей). Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет базу для экспедиционного проекта или универсальный транспорт для активного отдыха. Дополнительно предлагается большой тентовый навес, который крепится к кузову и превращает Sobol в настоящий кемпер. Владелец готов рассмотреть варианты рассрочки и обсуждает условия сделки индивидуально.
