Редкий Соболь с доработками и газовым оборудованием — что скрывает этот автомобиль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 07:52

Внедорожный ГАЗ Соболь 27527 с уникальным тюнингом выставлен на продажу в Чехии

Внедорожный ГАЗ Соболь 27527 с уникальным тюнингом выставлен на продажу в Чехии

Редкий Соболь с доработками и газовым оборудованием — что скрывает этот автомобиль

Внедорожный ГАЗ Соболь 27527 с уникальным тюнингом выставлен на продажу в Чехии

В продаже появился необычный для европейского рынка ГАЗ Соболь с множеством доработок. Внедорожник получил газовое оборудование и новый салон. Цена и детали сделки удивят даже опытных автолюбителей. Не пропустите подробности о редком экземпляре.

В продаже появился необычный для европейского рынка ГАЗ Соболь с множеством доработок. Внедорожник получил газовое оборудование и новый салон. Цена и детали сделки удивят даже опытных автолюбителей. Не пропустите подробности о редком экземпляре.

В продаже появился необычный ГАЗ Соболь 27527, который сразу привлекает внимание своим оснащением и уровнем доработок. Этот автомобиль был собран по индивидуальному заказу и рассчитан на девять пассажиров. В основе лежит постоянный полный привод с блокировками, а под капотом установлен бензиновый двигатель EVOtech A275 E6, дополненный газобаллонным оборудованием. Вместо запаски установлен 80-литровый баллон для сжиженного газа, что позволяет существенно увеличить запас хода.

Среди особенностей — усиленная шумо- и теплоизоляция, а также модернизированная система отопления и вентиляции. В салоне установлены съемные сиденья Schnierle, которые легко трансформируют пространство под разные задачи. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрены подогреваемые зеркала, электрические стеклоподъемники, современная мультимедийная система Kenwood с поддержкой Bluetooth и DAB, а также дополнительные розетки на 12 и 230 Вольт. Водитель получает доступ к бортовому компьютеру и камерам кругового обзора, что облегчает маневрирование в любых условиях.

фото: AutoScout

Автомобиль прошел серьезную подготовку к эксплуатации вне дорог. Подвеска и днище обработаны антикоррозийным составом, а все уязвимые элементы защищены. В 2024 году штатная коробка передач была заменена на 6-ступенчатую от Mercedes Sprinter, что положительно сказалось на динамике и управляемости. Также были обновлены тормозные колодки, рулевые элементы и карданная передача. Все работы выполнялись с использованием качественных европейских комплектующих, что заметно повысило надежность машины.

Владелец отмечает, что автомобиль большую часть времени использовался для поездок по бездорожью, где проявил себя с лучшей стороны. Однако на трассе Соболь уступает по скорости и комфорту легковым моделям, поэтому и было принято решение о продаже. Пробег на данный момент составляет 116 тысяч километров, а состояние оценивается как отличное — машина всегда хранилась под навесом и регулярно обслуживалась.

фото: AutoScout

Стоимость автомобиля с комплектом задних сидений составляет 27 200 евро (порядка 2,5 млн рублей по курсу), без них — 23 200 евро (2,1 млн рублей). Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет базу для экспедиционного проекта или универсальный транспорт для активного отдыха. Дополнительно предлагается большой тентовый навес, который крепится к кузову и превращает Sobol в настоящий кемпер. Владелец готов рассмотреть варианты рассрочки и обсуждает условия сделки индивидуально.

Упомянутые модели: ГАЗ 2752 Соболь (от 735 000 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Тольятти Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться