Внедорожник ГАЗ стал другим - что изменили и почему это важно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 15:13

Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем

Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем

Внедорожник ГАЗ стал другим - что изменили и почему это важно

Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем

На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.

На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.

Для российских автолюбителей новость о появлении внедорожной версии ГАЗ «Соболь» на выставке COMvex в Москве может стать поводом задуматься о новых возможностях отечественного автопрома. В условиях, когда спрос на универсальные и выносливые автомобили только растет, появление такой модификации выглядит как своевременный ответ на запросы рынка. Особенно это актуально для тех, кто часто сталкивается с непростыми дорожными условиями или работает в сложных климатических регионах.

Как сообщает «Российская Газета», представленный на выставке ГАЗ «Соболь» получил целый ряд изменений, которые сразу бросаются в глаза. В первую очередь, автомобиль оснастили массивными внедорожными шинами, силовыми бамперами и лебедкой - все это позволяет уверенно чувствовать себя вне асфальта. Для преодоления водных преград установлен шноркель, а на крыше сзади появился экспедиционный багажник, что расширяет возможности перевозки дополнительного снаряжения.

Инженеры из Нижнего Новгорода также отметили, что в новой версии внедорожника появилась блокировка переднего дифференциала. Это решение должно повысить проходимость машины на сложных участках, где стандартные системы могут не справиться. При этом коробка передач и двигатель остались штатными, а полный привод сохранился без изменений. Такой подход позволяет сохранить надежность и простоту обслуживания, что часто ценится среди владельцев коммерческих и экспедиционных автомобилей.

Еще одной важной особенностью стала заявленная глубина преодолеваемого брода - 85 сантиметров. Для многих российских регионов, где весной и осенью дороги превращаются в настоящие реки, этот показатель может стать решающим при выборе автомобиля. Впрочем, пока речь идет только о выставочном экземпляре: решение о запуске серийного производства будет принято позднее, после анализа интереса со стороны потенциальных покупателей и обратной связи с рынка.

Интересно, что тенденция к появлению новых внедорожных модификаций наблюдается не только у отечественных производителей. Например, недавно на рынке обсуждалась ситуация с подержанными Toyota Land Cruiser, где эксперты отмечали стабильный спрос на автомобили с высокой проходимостью и объясняли, почему цены на такие модели остаются выше средних - подробнее об этом можно узнать в материале о причинах популярности Land Cruiser на вторичном рынке.

Если говорить о перспективах, то появление внедорожного ГАЗ «Соболь» может стать важным шагом для российского автопрома. По имеющимся данным, подобные модификации востребованы среди профессионалов, работающих в экспедициях, строительстве и сервисных службах. Кроме того, наличие штатных агрегатов упрощает обслуживание и снижает стоимость владения. Важно отметить, что окончательное решение о запуске в серию будет зависеть от реакции рынка и экономической целесообразности. В любом случае, интерес к новинке уже сейчас говорит о том, что российские автомобилисты ждут от производителей смелых и практичных решений.

Упомянутые модели: ГАЗ Соболь НН
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Оренбург Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться