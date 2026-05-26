Внедорожник ГАЗ стал другим - что изменили и почему это важно

26 мая 2026, 15:13
Внедорожный ГАЗ «Соболь» показали в Москве: новая версия с лебедкой и шноркелем
На выставке в Москве дебютировала необычная версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья. Модель пока не поступила в серию, но интерес к ней уже высок. Какие детали отличают новинку, почему ее ждут и что может повлиять на решение о запуске - разбираемся, что известно на данный момент.
Для российских автолюбителей новость о появлении внедорожной версии ГАЗ «Соболь» на выставке COMvex в Москве может стать поводом задуматься о новых возможностях отечественного автопрома. В условиях, когда спрос на универсальные и выносливые автомобили только растет, появление такой модификации выглядит как своевременный ответ на запросы рынка. Особенно это актуально для тех, кто часто сталкивается с непростыми дорожными условиями или работает в сложных климатических регионах.
Как сообщает «Российская Газета», представленный на выставке ГАЗ «Соболь» получил целый ряд изменений, которые сразу бросаются в глаза. В первую очередь, автомобиль оснастили массивными внедорожными шинами, силовыми бамперами и лебедкой - все это позволяет уверенно чувствовать себя вне асфальта. Для преодоления водных преград установлен шноркель, а на крыше сзади появился экспедиционный багажник, что расширяет возможности перевозки дополнительного снаряжения.
Инженеры из Нижнего Новгорода также отметили, что в новой версии внедорожника появилась блокировка переднего дифференциала. Это решение должно повысить проходимость машины на сложных участках, где стандартные системы могут не справиться. При этом коробка передач и двигатель остались штатными, а полный привод сохранился без изменений. Такой подход позволяет сохранить надежность и простоту обслуживания, что часто ценится среди владельцев коммерческих и экспедиционных автомобилей.
Еще одной важной особенностью стала заявленная глубина преодолеваемого брода - 85 сантиметров. Для многих российских регионов, где весной и осенью дороги превращаются в настоящие реки, этот показатель может стать решающим при выборе автомобиля. Впрочем, пока речь идет только о выставочном экземпляре: решение о запуске серийного производства будет принято позднее, после анализа интереса со стороны потенциальных покупателей и обратной связи с рынка.
Интересно, что тенденция к появлению новых внедорожных модификаций наблюдается не только у отечественных производителей.
Если говорить о перспективах, то появление внедорожного ГАЗ «Соболь» может стать важным шагом для российского автопрома. По имеющимся данным, подобные модификации востребованы среди профессионалов, работающих в экспедициях, строительстве и сервисных службах. Кроме того, наличие штатных агрегатов упрощает обслуживание и снижает стоимость владения. Важно отметить, что окончательное решение о запуске в серию будет зависеть от реакции рынка и экономической целесообразности. В любом случае, интерес к новинке уже сейчас говорит о том, что российские автомобилисты ждут от производителей смелых и практичных решений.
