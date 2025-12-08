Уникальный автодом с полным приводом и автономными системами – идеальный выбор для путешествий

Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений

Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

Нна рынке автодомов появился по-настоящему интересный вариант для тех, кто мечтает о свободе и путешествиях без ограничений. Кемпер на базе Mercedes Sprinter 144 AWD, подготовленный мастерской Wanderful Wheels, сочетает в себе современные технологии, комфорт и надежность, обеспечивает движение даже по самым сложным маршрутам.

Автомобиль окрашен в стильный серый цвет Pebble Grey и оснащен премиальным пакетом с улучшенной передней частью и расширенным набором систем безопасности. Внутри предусмотрено все для комфортного проживания двух человек: просторная кровать с деревянными боковыми пристройками, полноценная кухня, удобная зона для отдыха и работы, а также душ и туалет.

Электрическая система кемпера заслуживает особого внимания. На крыше установлены солнечные панели мощностью 200 Вт, которые подпитывают литиевую батарею Victron емкостью 330 А/ч. Для подключения к источнику внешнего питания предусмотрены инвертор/зарядное устройство на 3000 Вт и монитор Victron с сенсорным экраном. Благодаря этому можно эффективно работать автономно, обеспечивая все необходимые бытовые потребности.

Климат-контроль реализован с помощью 12-вольтового кондиционера Dometic, отопителя Espar с адаптацией, а также мощного вентилятора и утепления, рассчитанного на любые погодные условия. Вентиляционные окна и качественная теплоизоляция позволяют путешествовать круглый год, не опасаясь ни жары, ни холода.

Водоснабжение организовано через 20-литровый бак для чистой воды и 10-литровый для серой. Внутри установлен компостирующий туалет Трелино и выдвижной душ с алюминиевым поддоном, а также для любителей свежего воздуха и наружный душ. На кухне имеется – вместительный холодильник из нержавеющей стали, индукционная плита, глубокая мойка с дополнительными аксессуарами и выдвижной кран.

Мебель выполнена из березовой фанеры высокого класса, все шкафы снабжены надежными замками и доводчиками, а для удобства хранения предусмотрено несколько отсеков. В салоне – двухместная скамья и стол на поворотном креплении, который можно установить в трех разных местах.

Внешний вид кемпера включает вседорожные шины BFG KO2, диски Black Rhino, экспедиционный багажник и лестницу Flatline, а также боковые подножки и элементы крепления с закрытым вкладышем Raptor Liner. По желанию владельца можно добавить дополнительные наклейки, чтобы сделать автомобиль еще более привлекательным на дороге.

Автодом создан для тех, кто не готов к компромиссу между комфортом и обдумыванием новых горизонтов. Он подойдет как для длительных путешествий по бездорожью, так и для прогулок на природе, сохраняя автономность и уют в любом месте маршрута.