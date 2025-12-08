Уникальный автодом с полным приводом и автономными системами – идеальный выбор для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 12:32

Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений

Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений

Уникальный автодом с полным приводом и автономными системами – идеальный выбор для путешествий

Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений

Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

Нна рынке автодомов появился по-настоящему интересный вариант для тех, кто мечтает о свободе и путешествиях без ограничений. Кемпер на базе Mercedes Sprinter 144 AWD, подготовленный мастерской Wanderful Wheels, сочетает в себе современные технологии, комфорт и надежность, обеспечивает движение даже по самым сложным маршрутам.

Автомобиль окрашен в стильный серый цвет Pebble Grey и оснащен премиальным пакетом с улучшенной передней частью и расширенным набором систем безопасности. Внутри предусмотрено все для комфортного проживания двух человек: просторная кровать с деревянными боковыми пристройками, полноценная кухня, удобная зона для отдыха и работы, а также душ и туалет.

Электрическая система кемпера заслуживает особого внимания. На крыше установлены солнечные панели мощностью 200 Вт, которые подпитывают литиевую батарею Victron емкостью 330 А/ч. Для подключения к источнику внешнего питания предусмотрены инвертор/зарядное устройство на 3000 Вт и монитор Victron с сенсорным экраном. Благодаря этому можно эффективно работать автономно, обеспечивая все необходимые бытовые потребности.

Климат-контроль реализован с помощью 12-вольтового кондиционера Dometic, отопителя Espar с адаптацией, а также мощного вентилятора и утепления, рассчитанного на любые погодные условия. Вентиляционные окна и качественная теплоизоляция позволяют путешествовать круглый год, не опасаясь ни жары, ни холода.

Водоснабжение организовано через 20-литровый бак для чистой воды и 10-литровый для серой. Внутри установлен компостирующий туалет Трелино и выдвижной душ с алюминиевым поддоном, а также для любителей свежего воздуха и наружный душ. На кухне имеется – вместительный холодильник из нержавеющей стали, индукционная плита, глубокая мойка с дополнительными аксессуарами и выдвижной кран.

Мебель выполнена из березовой фанеры высокого класса, все шкафы снабжены надежными замками и доводчиками, а для удобства хранения предусмотрено несколько отсеков. В салоне – двухместная скамья и стол на поворотном креплении, который можно установить в трех разных местах.

Внешний вид кемпера включает вседорожные шины BFG KO2, диски Black Rhino, экспедиционный багажник и лестницу Flatline, а также боковые подножки и элементы крепления с закрытым вкладышем Raptor Liner. По желанию владельца можно добавить дополнительные наклейки, чтобы сделать автомобиль еще более привлекательным на дороге.

Автодом создан для тех, кто не готов к компромиссу между комфортом и обдумыванием новых горизонтов. Он подойдет как для длительных путешествий по бездорожью, так и для прогулок на природе, сохраняя автономность и уют в любом месте маршрута.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Пермь Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться