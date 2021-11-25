Внедорожный ликбез: какие "навороты" нужны настоящему внедорожнику.
Внедорожная резина
Есть такая поговорка: "Проходимость – это в первую очередь – резина, во вторую – водитель, а потом уже всё остальное". Если это и преувеличение, то небольшое. Важнейший атрибут серьёзного внедорожника – это "правильные" внедорожные колёса. От "обычных" они отличаются агрессивным рисунком с высокими грунтозацепами. Кроме того, у таких шин – высокий профиль, поэтому они больше деформируются при езде, становятся более "плоскими", это увеличивает площадь контакта с поверхностью.
Внедорожная резина бывает двух типов: "AT" и "MT". Первый тип – более универсален, он более-менее подходит и для езды по дорогам, хотя, разумеется, управляемость, устойчивость и комфорт с такими покрышками будут гораздо ниже, чем с дорожными. Второй предназначен чисто для офф-роада, это лучшая резина для бездорожья, но на асфальте она ведёт себя, мягко говоря, не лучшим образом.
Стоит отметить один нюанс. Внедорожная резина хорошо гребёт по грязи и рыхлому снегу. Но на укатанном снежке и, особенно, льду, сцепление у неё не очень хорошее. Поэтому для езды по льду лучше использовать обычные зимние шины, либо же надевать специальные цепи.
Полный привод
Здесь всё просто. О том, что джипу жизненно необходим полный привод, подсказывает нам Капитан Очевидность. Машинам с одной ведущей осью на бездорожье делать нечего, и это общеизвестно.
Высокий дорожный просвет и прочая геометрия
Ещё один очевидный пункт. Низкий "пузотёр", съехав с асфальта, легко сядет на днище в колее и не сможет заехать на высокое препятствие. Отметим, однако, что значение здесь имеет не только дорожный просвет, но и длина базы (расстояние между колёс): чем оно меньше, тем лучше. Также важны свесы, от которых зависит высота преодолеваемой преграды.
Понижающая передача
Для передвижения по грязи или сложному рельефу нужна хорошая тяга на небольших оборотах двигателя. Обеспечить её сможет только наличие раздаточной коробки с понижающей передачей. Иначе – двигатель либо не справится с нагрузкой, либо сорвёт колёса в пробуксовку. В обоих случаях машина, понятное дело, никуда не поедет.
Блокировки дифференциалов
А вот это – гораздо менее известный, но крайне важный инструмент. Для тех, кто не в курсе: между ведущими колёсами находится узел, называемый "дифференциалом". Он необходим для того, чтобы дать колёсам возможность вращаться с разными скоростями. В повороте колёса двигаются по разным траекториям и проходят за одно время один и тот же путь, следовательно, у них должны быть разные скорости. Но дифференциал устроен такими образом, что, если на одно колесо нагрузка меньше, то именно на него передаётся большая часть крутящего момента. Поэтому, если одна шина стоит на скользком льду или вообще висит в воздухе, то крутиться будет только она. На месте. А второе колесо окажется бесполезным. На серьёзном бездорожье крайне важно заблокировать дифференциал, чтобы колёса вращались одинаково.
На самом деле дифференциал нужен не только между колёс, но и между осями. Сначала усилие распределяется между ними, а потом уже – между "сторонами" автомобиля. На некоторых внедорожниках межосевого дифференциала нет, и включать полный привод можно только на маленьких скоростях – иначе это негативно скажется на управляемости автомобиля и сроке службе некоторых деталей. Там, где он есть, должна быть предусмотрена и возможность блокировки. Иногда на заводе устанавливают и блокировку заднего, что действительно важно для офф-роада. Блокировку переднего серийно ставят, пожалуй, только на двух джипах: Jeep Wrangler экстремальной версии Rubicon и Mercedes-Benz G-класс. Остальные машины для выезда на серьёзное бездорожье должны быть соответствующим образом дооснащены.
Отметим, что на многих авто в последнее время блокировку дифов в некоторой степени заменяет электроника, распределяющая крутящий момент между осями и колёсами. Для не особо тяжёлых ситуаций это – вполне приемлемый вариант, которого хватит большинству водителей. Но если говорить о максимальной проходимости, то её смогут обеспечить только механические блокировки.
Рамная конструкция
Настоящий джип должен быть рамным. Это – факт. Рама делает кузов прочным и берёт на себя все нагрузки, возникающие при езде по неровной местности. Более того: она способна в некоторой степени изгибаться, давая колёсам дополнительный шанс дотянуться до поверхности.
Длинноходная подвеска
В болотах или в заснеженной тундре это не очень нужная вещь. Однако, при покорении сложного рельефа – крайне полезная. Всё просто: чем больше у колеса ход, тем больше вероятность, что оно всё же коснётся грунта, когда вы будете въезжать вот на ту горку с каменюками.
Система подкачки шин
На серийных легковых внедорожниках не встречается. Ставится отдельно при подготовке машины к бездорожью. Система позволяет регулировать давление в шинах прямо из салона машины. Дело в том, что на разных грунтах максимальное сцепление может обеспечить покрышка, накачанная по-разному. Например, при движении по камням давление следует приспустить чуть-чуть, а при ползании по болоту – сильно. При изменении давления колесо деформируется по-другому, что влияет на сцепление и тягу.
Лебёдки
Каким бы крутым ни был джип, рано или поздно он обязательно застрянет. Лебёдка позволит выбраться из грязи или же взобраться на неприступный склон. И, если первое ещё можно сделать с помощью толкания и копания, то для второго лебёдка незаменима.
А ещё у лебёдки бывает якорь. Он цепляется к тросу и упирается в грунт – в тех случаях, когда больше цепляться не за что. Совсем.
Шноркели
Простое, но важное устройство. По сути – просто труба, которая втыкается в воздухозаборник двигателя и выходит куда-то в район крыши автомобиля. Нужна для движения по водоёмам. Понятно, что вода при погружении на определённую глубину попадёт в воздухозаборник и далее в двигатель, вследствие чего двигатель погибнет. Чтобы увеличить эту глубину до максимума и нужен шноркель.
Защиты всего подряд
Самая разная металлическая "броня". Ставится снизу (защищает двигатель и трансмиссию), спереди ("кенгурятник"), сзади (труба на бампер). Также есть решётки для фар и стёкол. Всё это хозяйство позволяет убить автомобиль на бездорожье не так быстро.
А ещё джипы иногда обшивают внутри алюминием. Это чтобы стало возможным убрать из салона всю попавшую туда грязь.
Дополнительное освещение
Та самая "люстра" на крыше. Как не сложно догадаться, в грязи фары очень быстро пачкаются и становятся совершенно бесполезны. "Люстра" находится высоко и светит ярко, позволяя джиперу видеть даже очень грязную местность.
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