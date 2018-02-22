22 февраля 2018, 15:15
Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше
Компания Peugeot представила концептуальный минивен Rifter 4x4. По формату автомобиль больше напоминает внедорожник. Он максимально адаптирован для турпоходов и вылазок на природу – специальные шины, увеличенный клиренс, палатка на крыше и велосипед в багажнике.
Peugeot Partner
Выпускается с 1996 г.
Новый от 1 190 000 до 1 237 000 Р
Отзывов: 4
Под капотом внедорожного Rifter дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и поможет преодолеть даже самые крутые склоны. Дополнительные внедорожные качества обеспечивают шины BF Goodrich.
Не менее интересен список дополнительного оборудования. На крыше концепта имеется сложенная палатка и телескопическая лестница. Внутри палатки – удобный матрас, обтянутый той же прочной тканью, что и сидения в салоне минивена. Также в комплектацию входит электрический горный велосипед Peugeot eM02 FS Powertube.
Читайте по теме
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Забытый, но еще здравствующий Peugeot 408
06.07.2016, 06:19
Пытаемся найти в продаже Citroen C-Elysee и Peugeot 301
03.04.2016, 15:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Peugeot 605: на правах старшего
18.12.2015, 10:44
Peugeot 605: на правах старшего
11.05.2015, 22:26
Читайте по теме
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Забытый, но еще здравствующий Peugeot 408
06.07.2016, 06:19
Пытаемся найти в продаже Citroen C-Elysee и Peugeot 301
03.04.2016, 15:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Peugeot 605: на правах старшего
18.12.2015, 10:44
Peugeot 605: на правах старшего
11.05.2015, 22:26
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня дизельная типи, на которой я езжу уже больше пяти лет. Могу сказать, что машина очень надежная и классная, на дороге показывает себя с хорошей стороны. Единственным недочетом, который преследует все дизельные машины, это трудности при морозах, потому что, как только градусник переваливает за 15 ...
Нужен для того чтобы в салон меньше пыли попадало из печки. На запотевание вряд ли влияет.
Пежо партнер -типи, в отличном состоянии, ( пробег 58 тыс. км.) максимальная комплектация, 5 дверей, климат контроль, подогрев сидений, электро привод зеркал, дизельный двигатель 90 л.с., (расход 6 л. на 100 км.) противотуманные фары, аудио бокс (флэшка, iphone) , ( Hands free) громкая связь для мобильника ...
Интересные разделы
АвтоМосква Peugeot Автомудрость Peugeot АвтоПитер Peugeot Дизайн и тюнинг Peugeot Новинки и концепт кары Peugeot Новости и акции автосалонов Peugeot Автосалоны и дилеры марки Peugeot Аренда и прокат авто марки Peugeot Автоклубы и форумы автозавчастей марки Peugeot Автосервисы и магазины автозапчастей марки Peugeot
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное