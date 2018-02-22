22 февраля 2018, 15:15

Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше

Компания Peugeot представила концептуальный минивен Rifter 4x4. По формату автомобиль больше напоминает внедорожник. Он максимально адаптирован для турпоходов и вылазок на природу – специальные шины, увеличенный клиренс, палатка на крыше и велосипед в багажнике.
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  Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше Peugeot Partner Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше Peugeot Partner Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше Peugeot Partner Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше Peugeot Partner Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше
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фото
  
Peugeot Partner
Выпускается с 1996 г.
Новый от 1 190 000 до 1 237 000 Р
Отзывов: 4
Семейный фургон Rifter превратили в идеальный автомобиль для любителей приключений. По словам создателей, машина предназначена для дальних путешествий и сможет проехать по любой местности. Дорожный просвет Rifter увеличен на 80 мм, а система полного привода имеет три режима работы: «2RM» передний, «4RM» полный и «Lock» режим блокировки дифференциала, когда задняя ось заблокирована для максимальной тяги в экстремальных условиях. Источником дополнительного освещения станет 1,35-метровая двухуровневая секция светодиодных огней на крыше.

Под капотом внедорожного Rifter дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и поможет преодолеть даже самые крутые склоны. Дополнительные внедорожные качества обеспечивают шины BF Goodrich. 

Не менее интересен список дополнительного оборудования. На крыше концепта имеется сложенная палатка и телескопическая лестница. Внутри палатки – удобный матрас, обтянутый той же прочной тканью, что и сидения в салоне минивена. Также в комплектацию входит электрический горный велосипед Peugeot eM02 FS Powertube.
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Внедорожный Peugeot Rifter с палаткой на крыше
{{model_1026}}Семейный фургон Rifter превратили в идеальный автомобиль для любителей приключений. По словам создателей, машина предназначена для дальних путешествий и сможет проехать по любой местности. Дорожный просвет Rifter увеличен на 80 мм, а система полного привода имеет три режима работы: «2RM» передний, «4RM» полный и «Lock» режим блокировки дифференциала, когда задняя ось заблокирована для максимальной тяги в экстремальных условиях. Источником дополнительного освещения станет 1,35-метровая двухуровневая секция светодиодных огней на крыше.Под капотом внедорожного Rifter дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и поможет преодолеть даже самые крутые склоны. Дополнительные внедорожные качества обеспечивают шины BF Goodrich. Не менее интересен список дополнительного оборудования. На крыше концепта имеется сложенная палатка и телескопическая лестница. Внутри палатки – удобный матрас, обтянутый той же прочной тканью, что и сидения в салоне минивена. Также в комплектацию входит электрический горный велосипед Peugeot eM02 FS Powertube.
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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