Мобильный дом на колесах — что внутри? Удивительный проект для экстремалов

6 января 2026, 13:50
Внедорожный прицеп MAN 8х8 с сауной и гаражом для путешествий без границ
Внедорожный прицеп MAN 8х8 с сауной и гаражом для путешествий без границ
Внедорожный прицеп на базе MAN 8х8 удивляет оснащением. Внутри - четыре спальных места, сауна, санузел и даже гараж. Такой автодом создан для тех, кто не признает компромиссов. Узнайте, как устроен этот уникальный комплекс.
Когда речь заходит о настоящей свободе на колесах, стандартные автодома уже не впечатляют. На российском рынке появился уникальный внедорожный прицеп, построенный на базе шасси MAN 8х8, который способен удивить даже самых искушенных любителей путешествий. Этот проект - не просто очередной дом на колесах, а полноценный мобильный комплекс, в котором есть все для комфортной жизни вдали от цивилизации.
Внутри прицепа разместились четыре спальных места, полноценный санузел, настоящая сауна и даже гараж для техники. Подобный набор опций встречается крайне редко даже в премиальных автодомах, а уж в прицепе - и вовсе экзотика. Габариты фургона значительные: 5,5 метра в длину, 2,4 в длину и 2 метра в высоту. Корпус собран из сэндвич-панелей с пластиковым покрытием и алюминиевой обвязкой, что обеспечивает прочность и надежность.
Особое внимание уделено деталям. На крыше установлен экспедиционный багажник, а для доступа наверх предусмотрены две лестницы - стационарная и выдвижная. Задняя часть оборудована гидравлической платформой собственной разработки, позволяющей осуществлять погрузку техники в гараж. Все элементы окрашены в едином стиле, защитная крышка окна сауны с газлифтом для удобства.
Внутреннее пространство продумано до мелочей. Пол основного отсека покрыт антискользящим полимером, а в тамбуре и сауне – влагостойкий ламинат и керамогранит. Стены и потолок сауны отделаны кедром и липой высшего качества, декоративная панель может придать уют. Вся мебель изготовлена из ламинированной березовой фанеры, устойчивой к влаге. В гардеробе предусмотрено место для хранения экипировки, включая шлемы и обувь, а также функцию сушилки.
Сауна оборудована дровяной каменкой с выносной топкой и дымоходом, а также смотровым полом из абаши и липы. В душевой - керамогранит на стенах и полу, современная сантехника и кассетный биотуалет с доступом к сервисному люку снаружи. Вентиляция и освещение реализованы на высшем уровне: светодиодные ленты внутри и снаружи, отдельная подсветка сауны, панорамные прожекторы по периметру..
Такой внедорожный прицеп – не просто средство передвижения, это настоящий дом для тех, кто ценит комфорт и независимость. Он создан для путешествий в самых труднодоступных местах. Это решение для тех, кто не готов отказаться от привычного уровня жизни даже в глухой тайге или на берегу дикой реки. Впрочем, подобные проекты — редкость, и каждый из них становится событием для рынка автодомов.
