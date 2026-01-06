Мобильный дом на колесах — что внутри? Удивительный проект для экстремалов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 13:50

Внедорожный прицеп MAN 8х8 с сауной и гаражом для путешествий без границ

Внедорожный прицеп MAN 8х8 с сауной и гаражом для путешествий без границ

Мобильный дом на колесах — что внутри? Удивительный проект для экстремалов

Внедорожный прицеп MAN 8х8 с сауной и гаражом для путешествий без границ

Внедорожный прицеп на базе MAN 8х8 удивляет оснащением. Внутри - четыре спальных места, сауна, санузел и даже гараж. Такой автодом создан для тех, кто не признает компромиссов. Узнайте, как устроен этот уникальный комплекс.

Внедорожный прицеп на базе MAN 8х8 удивляет оснащением. Внутри - четыре спальных места, сауна, санузел и даже гараж. Такой автодом создан для тех, кто не признает компромиссов. Узнайте, как устроен этот уникальный комплекс.

Когда речь заходит о настоящей свободе на колесах, стандартные автодома уже не впечатляют. На российском рынке появился уникальный внедорожный прицеп, построенный на базе шасси MAN 8х8, который способен удивить даже самых искушенных любителей путешествий. Этот проект - не просто очередной дом на колесах, а полноценный мобильный комплекс, в котором есть все для комфортной жизни вдали от цивилизации.

Фото: kung.ru

Внутри прицепа разместились четыре спальных места, полноценный санузел, настоящая сауна и даже гараж для техники. Подобный набор опций встречается крайне редко даже в премиальных автодомах, а уж в прицепе - и вовсе экзотика. Габариты фургона значительные: 5,5 метра в длину, 2,4 в длину и 2 метра в высоту. Корпус собран из сэндвич-панелей с пластиковым покрытием и алюминиевой обвязкой, что обеспечивает прочность и надежность.

Фото: kung.ru

Особое внимание уделено деталям. На крыше установлен экспедиционный багажник, а для доступа наверх предусмотрены две лестницы - стационарная и выдвижная. Задняя часть оборудована гидравлической платформой собственной разработки, позволяющей осуществлять погрузку техники в гараж. Все элементы окрашены в едином стиле, защитная крышка окна сауны с газлифтом для удобства.

Внутреннее пространство продумано до мелочей. Пол основного отсека покрыт антискользящим полимером, а в тамбуре и сауне – влагостойкий ламинат и керамогранит. Стены и потолок сауны отделаны кедром и липой высшего качества, декоративная панель может придать уют. Вся мебель изготовлена ​​из ламинированной березовой фанеры, устойчивой к влаге. В гардеробе предусмотрено место для хранения экипировки, включая шлемы и обувь, а также функцию сушилки.

Фото: kung.ru

Сауна оборудована дровяной каменкой с выносной топкой и дымоходом, а также смотровым полом из абаши и липы. В душевой - керамогранит на стенах и полу, современная сантехника и кассетный биотуалет с доступом к сервисному люку снаружи. Вентиляция и освещение реализованы на высшем уровне: светодиодные ленты внутри и снаружи, отдельная подсветка сауны, панорамные прожекторы по периметру..

Такой внедорожный прицеп – не просто средство передвижения, это настоящий дом для тех, кто ценит комфорт и независимость. Он создан для путешествий в самых труднодоступных местах. Это решение для тех, кто не готов отказаться от привычного уровня жизни даже в глухой тайге или на берегу дикой реки. Впрочем, подобные проекты — редкость, и каждый из них становится событием для рынка автодомов.

Упомянутые марки: MAN
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МАН

Похожие материалы МАН

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Оренбург Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться