«Внесение» нового водителя в полис ОСАГО: что и как
На всякий случай напомним, что будет, если посадить за руль не указанного в полисе водителя. Штраф за это нарушение – 500 рублей. Немного. Однако, если такой водитель станет виновником ДТП, то страховая компания потребует возместить ей сумму, потраченную на ремонт чужой машины! Стоит ли так рисковать? Есть и ещё один нюанс. В последнее время были случаи, когда инспекторы, обнаружив отсутствие страховки, запрещали дальнейшее использование автомобиля, а за нарушение законного требования сотрудника полиции предусмотрен административный арест. В общем, лучше не искать проблем на ровном месте и «вписать» нужного человека в полис.
Так как это делается?
Вероятнее всего, ваш полис ОСАГО был куплен через Интернет. В этом случае достаточно просто зайти в личный кабинет и внести там изменения в полис самостоятельно. Потребуется указать фамилию, имя и отчество «нового» водителя и данные его водительского удостоверения. Вот, в общем-то, и всё. Только не забудьте новый полис потом распечатать.
Если же страховка была оформлена в офисе компании, то придётся снова ехать туда. Возьмите свой паспорт, полис ОСАГО и водительское удостоверение того, кого собираетесь «вписывать». Хотя многие компании удовлетворятся и фотографией «прав», которую водитель может прислать вам в мессенджере. На всякий случай лучше уточнить в своей страховой, что именно потребуется.
А сколько стоит?
Придётся ли доплачивать, если у «новенького», например, меньше стаж или больше КБМ? Да. Расчёт новой стоимости состоится по «общим» правилам, как если бы человек «вписывался» во вновь покупаемый полис. Но. Во-первых, речь пойдёт именно о доплате, и начальная цена полиса будет вычтена из новой. Во-вторых, доплатить потребуется только за оставшиеся дни года.
Например. Полис стоил 5 000 рублей. Прошло 7 месяцев с момента оформления, и ваш родственник получил «права». С этим водителем полис на год стоил бы 20 000 рублей. Из 20 тысяч вычитаются уже заплаченные 5, потом, чтобы определить доплату за оставшиеся 5 месяцев, полученное число делится на 12 и умножается на 5. В итоге вам придётся доплатить 6 250 рублей.
Если же «вписывание» водителя на стоимость полиса не влияет, то и доплачивать ничего не придётся. Сама процедура – бесплатна.
- 2 900 000 РBMW 6 серия GT 2017 в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 6 290 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 990 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 1 300 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 580 000 РLexus RX 2009 в Москве
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 960 000 РHonda Accord 2003 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий