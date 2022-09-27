Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной ул. будут перекрывать по 8 раз за ночь
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» анонсирует даты полного перекрытия движения: в ночь с 28 на 29 сентября; в ночь с 29 на 30 сентября; в ночь с 30 сентября на 1 октября; в ночь с 1 на 2 октября. Время перекрытия: 23:00 – 23:15; 00:00 – 00:15; 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15; 06:00 – 06:15.
Видно, что работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток – это делается в часы минимальной интенсивности дорожного движения и во избежание дорожных заторов. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут.
«В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД будет 8 раз в течение ночи полностью перекрываться движение автотранспорта по внешнему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения», - говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Для регулировки движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД.
Информация о полном перекрытии движения по внешнему кольцу КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
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Продолжается реконструкция Приморского шоссе в Санкт-Петербурге. По информации ГК «АБЗ-1», работы на объекте идут с опережением графика, поэтому подрядчик планирует завершить второй этап досрочно на целый год. Читать далее
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13.09.2022, 09:04
«Автодор» назвал тарифы на проезд по М-12
Госкомпания «Автодор» определилась с тарифами на проезд по первому открывшемуся участку новой платной трассы М-12. Они начали действовать с полудня понедельника, 12 сентября.Читать далее
-
13.09.2022, 08:34
Три однотипных ДТП перекрыли движение по трассе Тюмень – Омск
В ночь на вторник, 13 сентября на автодороге Тюмень – Омск в условиях недостаточной видимости произошло три одинаковых аварии. Причиной во всех случаях стала невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции.Читать далее
-
10.09.2022, 09:48
По трассе М-12 без барьеров. На помощь приходят отечественные инновации
«Безбарьерный проезд на строящейся трассе М-12 обеспечат российские технологии», - такое заявление сделал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. По его словам, система «Свободный поток», которая внедряется на М-12, — стопроцентная отечественная разработка.Читать далее
-
07.09.2022, 15:59
Ушлый автовладелец закрасил зебру, чтоб не платить штраф за неправильную парковку
Парковочные войны иногда приобретают довольно комичный характер. Во Владивостоке владелец кроссовера из принципа закрасил пешеходный переход серой краской, чтобы безнаказанно парковать свой автомобиль у дома.Читать далее
-
03.09.2022, 08:38
На мосту через Волхов будут равнять «швы» - схема проезда на данном участке М-11 меняется
В период с 5 сентября по 1 октября текущего года меняется схема движения транспорта на 539 км высокоскоростной платной автомагистрали М-11 «Нева» по направлению в Санкт-Петербург. Читать далее
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