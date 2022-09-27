Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной ул. будут перекрывать по 8 раз за ночь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» анонсирует даты полного перекрытия движения: в ночь с 28 на 29 сентября; в ночь с 29 на 30 сентября; в ночь с 30 сентября на 1 октября; в ночь с 1 на 2 октября. Время перекрытия: 23:00 – 23:15; 00:00 – 00:15; 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15; 06:00 – 06:15.

Видно, что работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток – это делается в часы минимальной интенсивности дорожного движения и во избежание дорожных заторов. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут.

«В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД будет 8 раз в течение ночи полностью перекрываться движение автотранспорта по внешнему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения», - говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Для регулировки движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД.

Информация о полном перекрытии движения по внешнему кольцу КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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