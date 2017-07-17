Внешность новинки Brilliance V6 больше не секрет
Технические характеристики новой модели пока не известны доподлинно. Но есть предположения, что новинка может получить два варианта исполнения. Будущим покупателям будут предложены для выбора 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 150 л.с. или атмосферный агрегат объемом 2 литра с мощностью 156 «лошадей». Трансмиссия будет представлена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Примечательно, что китайский кроссовер будет продаваться как с передним, так и с полным приводом.
Старт продаж ожидается в конце текущего года. Пока не ясно, будет новинка продаваться только на китайском рынке или производитель планирует распространить ее в мировом масштабе. Что касается российского рынка, покупателям доступна модель Brilliance V5. Купить ее можно по цене от 756 тысяч рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Brilliance V5 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|110 / 81 при 6000
|Объем двигателя
|1600
|Тип трансмисии
|механика 5
|Привод
|передний
|Городской цикл
|10
|Загородный цикл
|7.8
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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