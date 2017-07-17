17 июля 2017, 16:40

Внешность новинки Brilliance V6 больше не секрет

В интернете появились первые фотоизображения серийной версии кроссовера Brilliance V6 от китайского автопроизводителя. Внешний вид новинки беззастенчиво напоминает экстерьер кроссоверов баварского производителя BMW.
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Вместе с этим специалисты отмечают сходство со «старшим братом» - предшественником V3. Производитель опубликовал габариты паркетника: длина будет равна 4630 мм, высота - 1734 мм, ширина - 1922 мм. Колесная база будет равна 2725 мм.

Технические характеристики новой модели пока не известны доподлинно. Но есть предположения, что новинка может получить два варианта исполнения. Будущим покупателям будут предложены для выбора 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 150 л.с. или атмосферный агрегат объемом 2 литра с мощностью 156 «лошадей». Трансмиссия будет представлена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Примечательно, что китайский кроссовер будет продаваться как с передним, так и с полным приводом.

Старт продаж ожидается в конце текущего года. Пока не ясно, будет новинка продаваться только на китайском рынке или производитель планирует распространить ее в мировом масштабе. Что касается российского рынка, покупателям доступна модель Brilliance V5. Купить ее можно по цене от 756 тысяч рублей.

Комплектации и технические характеристики

Brilliance V5 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин110 / 81 при 6000
Объем двигателя1600
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл10
Загородный цикл7.8
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-95
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Новинки и концепт кары Брилианс В5

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Комментарии

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Отзывы по теме
Тест Brilliance V5: баварский костюм
Скока стоит?
Илья
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Отзыв о Brilliance BS6 2007 года
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
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Внешность новинки Brilliance V6 больше не секрет
{{material_119120}}Вместе с этим специалисты отмечают сходство со «старшим братом» - предшественником V3. Производитель опубликовал габариты паркетника: длина будет равна 4630 мм, высота - 1734 мм, ширина - 1922 мм. Колесная база будет равна 2725 мм.Технические характеристики новой модели пока не известны доподлинно. Но есть предположения, что новинка может получить два варианта исполнения. Будущим покупателям будут предложены для выбора 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 150 л.с. или атмосферный агрегат объемом 2 литра с мощностью 156 «лошадей». Трансмиссия будет представлена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Примечательно, что китайский кроссовер будет продаваться как с передним, так и с полным приводом.Старт продаж ожидается в конце текущего года. Пока не ясно, будет новинка продаваться только на китайском рынке или производитель планирует распространить ее в мировом масштабе. Что касается российского рынка, покупателям доступна модель Brilliance V5. Купить ее можно по цене от 756 тысяч рублей.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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