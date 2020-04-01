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1 апреля 2020, 09:34

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

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Фото: INPI Brazil
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии. Ожидается, что премьера новинки состоится летом 2020 года.
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: motor1

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: INPI Brazil

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: INPI Brazil

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: INPI Brazil

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: INPI Brazil

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: motor1

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: INPI Brazil

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях

Фото: INPI Brazil

Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
Внешность нового Nissan X Trail раскрыли на патентных изображениях
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Бразильские коллеги рассказали о зарегистрированном в местном патентном ведомстве новом кроссовере Nissan. В документе не указано название модели, но автомобиль очень похож на тестовые прототипы X-Trail/Rogue, уже неоднократно попадавшиеся фотошпионам во время дорожных испытаний.

Судя по опубликованным изображениям, революции в дизайне Nissan X-Trail при смене поколения не произойдет. Кроссовер сохранит решетку радиатора характерной формы, головная оптика станет многоуровневой: под фарами головного света находятся полоски ходовых огней, а «противотуманки» переедут в самый низ бампера и расположатся в углах нижней решетки.

Кузов нового кроссовера стал более гладким. Притягивают взгляд лишь глубокие выштамповки на боковинах кузова в районе порогов. В салоне должна появиться новая медиасистема и цифровая приборная панель. Кроме того, изменится форма воздуховодов и селектора КПП.

Информации об изменениях в моторной гамме пока нет. По всей вероятности, Nissan X-Trail сохранит 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 171 л.с. Компанию ему могут составит новый турбомотор от Infiniti с переменной степенью сжатия и гибридная силовая установка. Премьера ожидается летом 2020 года. Не исключено, что ее проведут в режиме онлайн.


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Отзывы по теме
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Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
{{material_126605}}Бразильские коллеги рассказали о зарегистрированном в местном патентном ведомстве новом кроссовере Nissan. В документе не указано название модели, но автомобиль очень похож на тестовые прототипы X-Trail/Rogue, уже неоднократно попадавшиеся фотошпионам во время дорожных испытаний.Судя по опубликованным изображениям, революции в дизайне Nissan X-Trail при смене поколения не произойдет. Кроссовер сохранит решетку радиатора характерной формы, головная оптика станет многоуровневой: под фарами головного света находятся полоски ходовых огней, а «противотуманки» переедут в самый низ бампера и расположатся в углах нижней решетки.Кузов нового кроссовера стал более гладким. Притягивают взгляд лишь глубокие выштамповки на боковинах кузова в районе порогов. В салоне должна появиться новая медиасистема и цифровая приборная панель. Кроме того, изменится форма воздуховодов и селектора КПП.Информации об изменениях в моторной гамме пока нет. По всей вероятности, Nissan X-Trail сохранит 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 171 л.с. Компанию ему могут составит новый турбомотор от Infiniti с переменной степенью сжатия и гибридная силовая установка. Премьера ожидается летом 2020 года. Не исключено, что ее проведут в режиме онлайн.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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