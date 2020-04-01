1 апреля 2020, 09:34
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
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Фото: INPI Brazil
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии. Ожидается, что премьера новинки состоится летом 2020 года.
Фото: motor1
Фото: INPI Brazil
Фото: INPI Brazil
Фото: INPI Brazil
Фото: INPI Brazil
Фото: motor1
Фото: INPI Brazil
Фото: INPI Brazil
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Судя по опубликованным изображениям, революции в дизайне Nissan X-Trail при смене поколения не произойдет. Кроссовер сохранит решетку радиатора характерной формы, головная оптика станет многоуровневой: под фарами головного света находятся полоски ходовых огней, а «противотуманки» переедут в самый низ бампера и расположатся в углах нижней решетки.
Кузов нового кроссовера стал более гладким. Притягивают взгляд лишь глубокие выштамповки на боковинах кузова в районе порогов. В салоне должна появиться новая медиасистема и цифровая приборная панель. Кроме того, изменится форма воздуховодов и селектора КПП.
Информации об изменениях в моторной гамме пока нет. По всей вероятности, Nissan X-Trail сохранит 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 171 л.с. Компанию ему могут составит новый турбомотор от Infiniti с переменной степенью сжатия и гибридная силовая установка. Премьера ожидается летом 2020 года. Не исключено, что ее проведут в режиме онлайн.
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