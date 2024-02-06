Внешность российского автомобиля решили исправить до премьеры. Что не понравилось дизайнерам
Фото: Atom
Фото: Atom
Фото: Atom
Фото: Atom
Фото: Atom
Фото: Atom
Обновленный «Атом» получил иные колесные арки, зеркала заднего вида и задние стойки, а также активную решетку радиатора. На корме обновили спойлер и диффузор. Все эти изменения должны положительно сказаться на запасе хода. Распашные двери получили усиленные петли и электрический привод открывания, а на смену выдвижным ручкам задних дверей пришли кнопки. Кроме того, решено было доработать блок фар, изменить контур функциональной светодиодной полосы, под которой разместили радар и камеру для системы автопилота уровня 2+.
Напомним, габаритная длина «Атома» составляет порядка 4 метров, а дорожный просвет – 170 мм. Салон рассчитан на 5 мест. Электромотор отдачей 204 л.с. установят на задней оси. Ожидается, что разгон с места до «сотни» будет занимать 8 секунд, а максимальная скорость составит 170 км/ч. Дальность хода без подзарядки – до 500 километров. Автомобиль получит комплекс электронных ассистентов, собственную операционную систему «Атом ОС» и магазин приложений Atomverse. Серийное производство запустят во второй половине 2025 года.
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Легендарная британская марка везет в Россию сразу 4 модели. Рассказываем, что за машины
Некогда британская автомобильная марка MG Motor сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC Motor, поэтому имеет большие виды на российский авторынок. До конца 2024 года покупателям хотят предложить 10 новых моделей. Четыре из них появятся у дилеров в самое ближайшее время.Читать далее
-
06.02.2024, 15:57
В Ленобласти мужчина попал под товарный поезд и выжил. Просто был сильно пьян
В понедельник вечером около железнодорожной станции в Гатчинском районе Ленинградской области товарный состав сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте.Читать далее
-
06.02.2024, 15:19
Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве
На торги выставили мощный внедорожник Mercedes-Benz GL63 AMG, принадлежащий петербургскому миллиардеру Александру Ебралидзе. Заявки принимают до середины марта.Читать далее
-
06.02.2024, 14:14
Инспектор ГИБДД назвал главные ошибки при обгоне. Они могут стоить жизни
Обгон всегда сопряжен с дополнительным риском. Если предстоит обогнать большую фуру на узкой дороге, водитель должен быть предельно внимательным, ведь любая ошибка может оказаться смертельной.Читать далее
-
06.02.2024, 12:50
В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций
Львиную долю штрафов за нарушение ПДД сейчас выписывают на основе данных с дорожных комплексов фото- и видеофиксации. «Умные» камеры умеют распознавать несколько видов нарушений, но, как минимум, от одного из них придется отказаться из-за большого числа ошибок.Читать далее
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06.02.2024, 11:51
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Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
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