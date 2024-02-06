Внешность российского автомобиля решили исправить до премьеры. Что не понравилось дизайнерам

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Задолго до официальной премьеры российский электрический хэтчбек успел пережить рестайлинг. Об изменениях в дизайне рассказали сами разработчики в телеграм-канале бренда. Кузов новинки скорректировали, чтобы улучшить аэродинамические характеристики и управляемость, снизить уровень шума в салоне и даже уменьшить загрязняемость кузова.

Обновленный «Атом» получил иные колесные арки, зеркала заднего вида и задние стойки, а также активную решетку радиатора. На корме обновили спойлер и диффузор. Все эти изменения должны положительно сказаться на запасе хода. Распашные двери получили усиленные петли и электрический привод открывания, а на смену выдвижным ручкам задних дверей пришли кнопки. Кроме того, решено было доработать блок фар, изменить контур функциональной светодиодной полосы, под которой разместили радар и камеру для системы автопилота уровня 2+.

Фото: Atom

Напомним, габаритная длина «Атома» составляет порядка 4 метров, а дорожный просвет – 170 мм. Салон рассчитан на 5 мест. Электромотор отдачей 204 л.с. установят на задней оси. Ожидается, что разгон с места до «сотни» будет занимать 8 секунд, а максимальная скорость составит 170 км/ч. Дальность хода без подзарядки – до 500 километров. Автомобиль получит комплекс электронных ассистентов, собственную операционную систему «Атом ОС» и магазин приложений Atomverse. Серийное производство запустят во второй половине 2025 года.

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