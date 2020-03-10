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10 марта 2020, 18:04

Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры

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Фото: motor.ru
В Сети появились первые фотографии Ford Bronco полностью без камуфляжа. Снимки, скорее всего, были сделаны работниками компании во время подготовительных работ. В самой компании от комментариев отказались.
Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры

Фото: motor.ru

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На зарубежных форумах, посвященных автомобилям американского бренда практически одновременно появились фотографии нового Ford Bronco без камуфляжа. Напомним, что официальная премьера должна состояться в марте текущего года. Первым дебютирует базовый внедорожник, а чуть позже представят и «младшую» версию с приставкой Sport.

Фотографии, сделанные во время завершающих этапов производства, практически не оставили никакой тайны во внешнем облике внедорожника и кроссовера. Рамный Bronco, как мы видим, стилизован под оригинальный внедорожник 60-х и 70-х годов. Здесь и плоские поверхности, и пластиковые расширители арок, а двери багажника красуется запасное колесо.

Американская компания предложит Bronco с двумя типами кузова - 3- и 5-дверный варианты с короткой и длинной базой, где можно будет вручную демонтировать вверх и снять двери. Для внедорожника предусмотрено два бензиновых турбомотора EcoBoost - 2,3-литровая «четверка» (270 л.с., 420 Нм) и 2,7-литровый V6 (325 л.с., 540 Нм).

Кроссовер Bronco Sport должен заменить Ford Edge. Предположительно, автомобили будут оснащены либо 1,5-литровым 3-цилиндровым EcoBoost (180 л.с., 240 Нм), либо 2,0-литровым EcoBoost (250 л.с., 372 Нм).

Напомним, что Ford с 2019 года прекратил поставки легковых автомобилей в Россию, поэтому Bronco может появиться у нас только по спецзаказу.

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Форум Ford Bronco
Нет предела восхищения!
ATSooo
Форум Ford Ka New
Мы продаем, а что Вас интересует?
Ольга
Форум Ford Focus
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
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Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры
{{material_129124}}На зарубежных форумах, посвященных автомобилям американского бренда практически одновременно появились фотографии нового Ford Bronco без камуфляжа. Напомним, что официальная премьера должна состояться в марте текущего года. Первым дебютирует базовый внедорожник, а чуть позже представят и «младшую» версию с приставкой Sport.Фотографии, сделанные во время завершающих этапов производства, практически не оставили никакой тайны во внешнем облике внедорожника и кроссовера. Рамный Bronco, как мы видим, стилизован под оригинальный внедорожник 60-х и 70-х годов. Здесь и плоские поверхности, и пластиковые расширители арок, а двери багажника красуется запасное колесо.Американская компания предложит Bronco с двумя типами кузова - 3- и 5-дверный варианты с короткой и длинной базой, где можно будет вручную демонтировать вверх и снять двери. Для внедорожника предусмотрено два бензиновых турбомотора EcoBoost - 2,3-литровая «четверка» (270 л.с., 420 Нм) и 2,7-литровый V6 (325 л.с., 540 Нм).Кроссовер Bronco Sport должен заменить Ford Edge. Предположительно, автомобили будут оснащены либо 1,5-литровым 3-цилиндровым EcoBoost (180 л.с., 240 Нм), либо 2,0-литровым EcoBoost (250 л.с., 372 Нм).Напомним, что Ford с 2019 года прекратил поставки легковых автомобилей в Россию, поэтому Bronco может появиться у нас только по спецзаказу.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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