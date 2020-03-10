10 марта 2020, 18:04
Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры
- 56
- 0
Фото: motor.ru
В Сети появились первые фотографии Ford Bronco полностью без камуфляжа. Снимки, скорее всего, были сделаны работниками компании во время подготовительных работ. В самой компании от комментариев отказались.
Фото: motor.ru
Ранее мы писали
Железобетон марки «Нежность» дал трещину. Ford F-150 SVT Raptor ворвался на ледяной круг лапландского полигона ...Читать далее
Фотографии, сделанные во время завершающих этапов производства, практически не оставили никакой тайны во внешнем облике внедорожника и кроссовера. Рамный Bronco, как мы видим, стилизован под оригинальный внедорожник 60-х и 70-х годов. Здесь и плоские поверхности, и пластиковые расширители арок, а двери багажника красуется запасное колесо.
Американская компания предложит Bronco с двумя типами кузова - 3- и 5-дверный варианты с короткой и длинной базой, где можно будет вручную демонтировать вверх и снять двери. Для внедорожника предусмотрено два бензиновых турбомотора EcoBoost - 2,3-литровая «четверка» (270 л.с., 420 Нм) и 2,7-литровый V6 (325 л.с., 540 Нм).
Кроссовер Bronco Sport должен заменить Ford Edge. Предположительно, автомобили будут оснащены либо 1,5-литровым 3-цилиндровым EcoBoost (180 л.с., 240 Нм), либо 2,0-литровым EcoBoost (250 л.с., 372 Нм).
Напомним, что Ford с 2019 года прекратил поставки легковых автомобилей в Россию, поэтому Bronco может появиться у нас только по спецзаказу.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Ford EcoSport: единство непохожих
29.07.2018, 19:04
Обновленный Ford Explorer: вырываясь из горного плена…
24.05.2018, 06:54
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
14.07.2017, 08:15
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
25.06.2017, 22:21
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
22.03.2017, 07:17
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Нет предела восхищения!
Мы продаем, а что Вас интересует?
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве