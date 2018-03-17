17 марта 2018, 21:20
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
Июль текущего года привнесет в жизнь автомобилистов важное новшество: бумажные ПТС больше не будут оформлять. На смену им придут электронные аналоги, в которые предлагают вносить личные данные об автовладельце.
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Вот только подтверждающим документом владения автомобилем останется лишь договор купли-продажи, а его, как известно, подделать гораздо легче. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков и выступил с инициативой обязать водителей указывать свои личные данные в электронном паспорте на транспортное средство. Это, мол, позволит точно определять собственника при перепродаже машины. Соответствующее предложение организация уже направила в правительство.
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Инициатива, безусловно, нужна. Если в случае с покупкой нового автомобиля собственник очевиден, то продажа подержанного авто без данных о собственнике проблематична. Желание хозяина нового авто впоследствии без проблем его продать – стимул для добровольного заполнения графы «собственник». В простой письменной форме, бумаги оформляются в дилерских центрах. Договор не содержит таких элементов защиты, как, например, водяные знаки. Его нетрудно подделать. Данные о собственнике авто может подтвердить свидетельство о регистрации транспортного средства, но оно тоже недостаточно хорошо защищено от подделок
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Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Столица»
Какие именно личные сведения автовладельца будут содержаться в виртуальном документе, не уточняется. Пока лишь известно, что в ЭПТС внесут данные о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях, ДТП. Правозащитники вообще уверяют, что для автомобилистов по сути ничего не изменится.
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Данные о текущем и предыдущих собственниках транспортного средства всегда отражались в бумажном ПТС в соответствующих графах, в связи с чем переход на электронный формат паспорта в этом ключе никаких кардинальных изменений не привнесет. Да, сам по себе формат электронного хранения позволяет хранить гораздо больше информации об автовладельцах, что объективно может увеличить объем собираемой и хранимой государственными органами (в особенности МВД РФ) информации. Однако такие действия не идут вразрез с законодательством о защите персональных данных, поскольку его положения допускают обработку персональных данных для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти. При этом указанная информация о гражданах получит статус конфиденциальной и не будет подлежать раскрытию третьим лицам или всеобщему распространению
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Ярослав Сотников, партнёр адвокатского бюро «РБЛ»
Сами автомобилисты, учитывая очевидные плюсы новшества, ждут перемены с позитивным настроением, и, в общем-то, внесение личных данных их не пугает. Правда, многие опасаются того, что ЭПТС могут быть подвержены хакерским атакам. В результате информацию об автомобилях злоумышленники исказят, сведения об автовладельце станут доступны третьим лицам, а в самой системе начнутся технические сбои.
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На сегодняшний день, даже при оформления электронного полиса ОСАГО в карточке клиента указывается номер мобильного телефона, на который Вы получаете СМС-уведомление с номером полиса и сроком его действия. Безусловно, более подробные сведения о собственнике автомобиля в электронном ПТС пойдут только на пользу. В целом, с внедрением подобного новшества станет удобнее работать. Только понадобится много времени для налаживания этой системы
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Что касается перехода с бумажных паспортов на электронные, то здесь сложностей возникнуть не должно. Для обмена ПТС водителю необходимо будет подать соответствующее заявление. Паспорта транспортных средств, взамен которых были выданы электронные аналоги, признают недействительными. А вот до замены на электронные паспорта бумажные ПТС будут действовать наравне с ними.
Плюсы и минусы
|Делает покупку подержанной машины более прозрачной и безопасной.
|Возможны атаки хакеров на базу ЭПТС.
|Экономит бюджетные средства на изготовление бумажных ПТС.
|Привычный формат бумажного документа удобен для многих водителей.
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