17 марта 2018, 21:20

«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе

Июль текущего года привнесет в жизнь автомобилистов важное новшество: бумажные ПТС больше не будут оформлять. На смену им придут электронные аналоги, в которые предлагают вносить личные данные об автовладельце.
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«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе

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Новшество разработано для того, чтобы сделать информацию об автомобилях, их технических характеристиках, участии в авариях и передвижению по странам Евразийского экономического союза более прозрачной и доступной для автомобилистов. Кроме того, электронные ПТС позволят очистить рынок от транспорта, не соответствующего требованиям безопасности. Также, по замыслу, документы должны свести на нет действия мошенников: перебивания номеров, угоны, разбор на запчасти и прочее. В конечном итоге ряд процессов, связанных с перемещением автомобилей, налогообложением, таможенным оформлением, допуском к эксплуатации и куплей-продажей, станет более прозрачным.

Вот только подтверждающим документом владения автомобилем останется лишь договор купли-продажи, а его, как известно, подделать гораздо легче. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков и выступил с инициативой обязать водителей указывать свои личные данные в электронном паспорте на транспортное средство. Это, мол, позволит точно определять собственника при перепродаже машины. Соответствующее предложение организация уже направила в правительство. 

Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Столица» « Инициатива, безусловно, нужна. Если в случае с покупкой нового автомобиля собственник очевиден, то продажа подержанного авто без данных о собственнике проблематична. Желание хозяина нового авто впоследствии без проблем его продать – стимул для добровольного заполнения графы «собственник». В простой письменной форме, бумаги оформляются в дилерских центрах. Договор не содержит таких элементов защиты, как, например, водяные знаки. Его нетрудно подделать. Данные о собственнике авто может подтвердить свидетельство о регистрации транспортного средства, но оно тоже недостаточно хорошо защищено от подделок »
Алексей Потапов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Столица»
Как считает эксперт, обезопасить покупателей от недобросовестных продавцов, которые хотят подделать документы и изменить в свою пользу данные, поможет внесение в ЭПТС персональных данных предыдущих собственников. Риск фальсификации информации при этом все равно остается, однако он значительно минимизируется.

Какие именно личные сведения автовладельца будут содержаться в виртуальном документе, не уточняется. Пока лишь известно, что в ЭПТС внесут данные о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях, ДТП.  Правозащитники вообще уверяют, что для автомобилистов по сути ничего не изменится.
Ярослав Сотников, партнёр адвокатского бюро «РБЛ» « Данные о текущем и предыдущих собственниках транспортного средства всегда отражались в бумажном ПТС в соответствующих графах, в связи с чем переход на электронный формат паспорта в этом ключе никаких кардинальных изменений не привнесет. Да, сам по себе формат электронного хранения позволяет хранить гораздо больше информации об автовладельцах, что объективно может увеличить объем собираемой и хранимой государственными органами (в особенности МВД РФ) информации. Однако такие действия не идут вразрез с законодательством о защите персональных данных, поскольку его положения допускают обработку персональных данных для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти. При этом указанная информация о гражданах получит статус конфиденциальной и не будет подлежать раскрытию третьим лицам или всеобщему распространению »
Ярослав Сотников, партнёр адвокатского бюро «РБЛ»
Вообще, электронный паспорт ТС позволит избавиться от простой, но часто применяемой уловки для сокрытия информации продавцом автомобиля – получения «чистого» дубликата, в котором будет информация только о последнем собственнике. Также это избавит владельцев от страха потерять или повредить ПТС. Наконец, внедрение электронных документов и документооборота вообще – это важный шаг к повышению мобильности населения. Чем меньше физических носителей информации нужно хранить, тем проще происходит внутренняя миграция.

Сами автомобилисты, учитывая очевидные плюсы новшества, ждут перемены с позитивным настроением, и, в общем-то, внесение личных данных их не пугает. Правда, многие опасаются того, что ЭПТС могут быть подвержены хакерским атакам. В результате информацию об автомобилях злоумышленники исказят, сведения об автовладельце станут доступны третьим лицам, а в самой системе начнутся технические сбои.
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « На сегодняшний день, даже при оформления электронного полиса ОСАГО в карточке клиента указывается номер мобильного телефона, на который Вы получаете СМС-уведомление с номером полиса и сроком его действия. Безусловно, более подробные сведения о собственнике автомобиля в электронном ПТС пойдут только на пользу. В целом, с внедрением подобного новшества станет удобнее работать. Только понадобится много времени для налаживания этой системы »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Конечно, после 1 июля 2018 года сложности  с ЭПТС будут однозначно, и, в первую очередь, сбои в работе системы. База РСА тоже давала сбои при внедрении е-ОСАГО, однако постепенно все наладилось, и водители оценили удобство этого новшества.

Что касается перехода с бумажных паспортов на электронные, то здесь сложностей возникнуть не должно. Для обмена ПТС водителю необходимо будет подать соответствующее заявление. Паспорта транспортных средств, взамен которых были выданы электронные аналоги, признают недействительными. А вот до замены на электронные паспорта бумажные ПТС будут действовать наравне с ними.

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Плюсы и минусы
Делает покупку подержанной машины более прозрачной и безопасной.Возможны атаки хакеров на базу ЭПТС.
Экономит бюджетные средства на изготовление бумажных ПТС.Привычный формат бумажного документа удобен для многих водителей.
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Арина Милая
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Отзывы по теме
Люк в крышу на лето
Люк на крышу это интересно.
sergeyleyrnov
Кто ставил хром на машину?
Хром пакет можно установить практически на все элементы машины. Производят хромированные накладки на решетку, хром накладки на ручки дверей, накладки поворотников.
sergeyleyrnov
Резинки дворников
Посмотрите на ютубе.
sergeyleyrnov
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«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
{{material_121900}} Новшество разработано для того, чтобы сделать информацию об автомобилях, их технических характеристиках, участии в авариях и передвижению по странам Евразийского экономического союза более прозрачной и доступной для автомобилистов. Кроме того, электронные ПТС позволят очистить рынок от транспорта, не соответствующего требованиям безопасности. Также, по замыслу, документы должны свести на нет действия мошенников: перебивания номеров, угоны, разбор на запчасти и прочее. В конечном итоге ряд процессов, связанных с перемещением автомобилей, налогообложением, таможенным оформлением, допуском к эксплуатации и куплей-продажей, станет более прозрачным.Вот только подтверждающим документом владения автомобилем останется лишь договор купли-продажи, а его, как известно, подделать гораздо легче. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков и выступил с инициативой обязать водителей указывать свои личные данные в электронном паспорте на транспортное средство. Это, мол, позволит точно определять собственника при перепродаже машины. Соответствующее предложение организация уже направила в правительство.  {{person_157_Инициатива, безусловно, нужна. Если в случае с покупкой нового автомобиля собственник очевиден, то продажа подержанного авто без данных о собственнике проблематична. Желание хозяина нового авто впоследствии без проблем его продать – стимул для добровольного заполнения графы «собственник». В простой письменной форме, бумаги оформляются в дилерских центрах. Договор не содержит таких элементов защиты, как, например, водяные знаки. Его нетрудно подделать. Данные о собственнике авто может подтвердить свидетельство о регистрации транспортного средства, но оно тоже недостаточно хорошо защищено от подделок}} Как считает эксперт, обезопасить покупателей от недобросовестных продавцов, которые хотят подделать документы и изменить в свою пользу данные, поможет внесение в ЭПТС персональных данных предыдущих собственников. Риск фальсификации информации при этом все равно остается, однако он значительно минимизируется.Какие именно личные сведения автовладельца будут содержаться в виртуальном документе, не уточняется. Пока лишь известно, что в ЭПТС внесут данные о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях, ДТП.  Правозащитники вообще уверяют, что для автомобилистов по сути ничего не изменится. {{person_120_Данные о текущем и предыдущих собственниках транспортного средства всегда отражались в бумажном ПТС в соответствующих графах, в связи с чем переход на электронный формат паспорта в этом ключе никаких кардинальных изменений не привнесет. Да, сам по себе формат электронного хранения позволяет хранить гораздо больше информации об автовладельцах, что объективно может увеличить объем собираемой и хранимой государственными органами (в особенности МВД РФ) информации. Однако такие действия не идут вразрез с законодательством о защите персональных данных, поскольку его положения допускают обработку персональных данных для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти. При этом указанная информация о гражданах получит статус конфиденциальной и не будет подлежать раскрытию третьим лицам или всеобщему распространению}} Вообще, электронный паспорт ТС позволит избавиться от простой, но часто применяемой уловки для сокрытия информации продавцом автомобиля – получения «чистого» дубликата, в котором будет информация только о последнем собственнике. Также это избавит владельцев от страха потерять или повредить ПТС. Наконец, внедрение электронных документов и документооборота вообще – это важный шаг к повышению мобильности населения. Чем меньше физических носителей информации нужно хранить, тем проще происходит внутренняя миграция. Сами автомобилисты, учитывая очевидные плюсы новшества, ждут перемены с позитивным настроением, и, в общем-то, внесение личных данных их не пугает. Правда, многие опасаются того, что ЭПТС могут быть подвержены хакерским атакам. В результате информацию об автомобилях злоумышленники исказят, сведения об автовладельце станут доступны третьим лицам, а в самой системе начнутся технические сбои. {{person_111_На сегодняшний день, даже при оформления электронного полиса ОСАГО в карточке клиента указывается номер мобильного телефона, на который Вы получаете СМС-уведомление с номером полиса и сроком его действия. Безусловно, более подробные сведения о собственнике автомобиля в электронном ПТС пойдут только на пользу. В целом, с внедрением подобного новшества станет удобнее работать. Только понадобится много времени для налаживания этой системы}}Конечно, после 1 июля 2018 года сложности  с ЭПТС будут однозначно, и, в первую очередь, сбои в работе системы. База РСА тоже давала сбои при внедрении е-ОСАГО, однако постепенно все наладилось, и водители оценили удобство этого новшества.Что касается перехода с бумажных паспортов на электронные, то здесь сложностей возникнуть не должно. Для обмена ПТС водителю необходимо будет подать соответствующее заявление. Паспорта транспортных средств, взамен которых были выданы электронные аналоги, признают недействительными. А вот до замены на электронные паспорта бумажные ПТС будут действовать наравне с ними.
2018-03-17
Автор: Арина Милая
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