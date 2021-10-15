15 октября 2021, 12:57
Внимание: в Москве скоро выпадет первый снег
Эксперты центра погоды «Фобос» предупредили жителей столицы о надвигающемся снегопаде. Холодные полярные воздушные массы принесут на европейскую часть России резкое похолодание.
Дарья Климова Фото: РБК
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Как сообщил корреспонденту РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, при таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега. Но едва долетев до земли, все снежинки растают, зато в ночь на 20 октября местами может наблюдаться гололед.
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