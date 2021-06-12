Внимание водители: во время праздников ГИБДДД готовит массовые проверки
Официально о проведении массовых проверок уже заявили несколько регионов России. А по неофициальным данным подобное решение принято во всех субъектах России. Например, в Москве рейд по поиску пьяных пройдет в ночь с 13 на 14 июня.
«Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ», – сказано в сообщении ГИБДД.
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