Внимательность велосипедистки спасла ей жизнь (видео)
Опубликованное на ютуб-канале Stop Cham видео с регистратора, запечатлело инцидент в окрестностях Кракова. Хотя аналогичные ситуации возникают на каждом шагу. Женщина-велосипедистка точно соблюдает ПДД. Перед пешеходным переходом она слезает с велосипеда, убеждается, что автомобиль слева остановился и пропускает ее. На середине дороги она смотрит налево и успевает заметить несущийся внедорожник. Водитель внедорожника видит ее в последний момент. Если бы женщина не остановилась, то наверняка бы оказалась под колесами автомобиля. Видео настолько наглядно демонстрирует важность соблюдения ПДД, что его можно показывать на уроках в школе.
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