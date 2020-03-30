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30 марта 2020, 15:33

Вновь назначенный президент Kia Motors Хо-сунг Сонг займется электромобилями

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Фото: Kia
В должность президента Kia Motors Corporation вступил Хо-сунг Сонг, до сего момента отвечавший в компании за управление глобальных операций. На новом месте топ-менеджер будет руководить процессом реализации программы Plan S.

Это ничто иное, как стратегия Kia по поэтапному завоеванию лидирующей позиции в автомобильной индустрии будущего. Главная цел - переход от бизнес-структуры, ориентированной на производство автомобилей с ДВС, к производству электромобилей и автопилотируемых транспортных средств.

 

В ближайшие 5 лет компания намерена сформировать полноценную модельную линейку из 11 автомобилей на электрических батареях. С таким электронабором Kia рассчитывает завоевать долю 6,6% глобального рынка электромобилей (без учета китайского рынка). При этом до 25% общего объема продаж Kia будет приходиться на экологически чистые модели.

До нынешнего назначения г-н Сонг занимал должность исполнительного вице-президента, а до этого был президентом Kia Motors Europe и главой группы планирования экспорта Kia Motors Corporation.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Вновь назначенный президент Kia Motors Хо-сунг Сонг займется электромобилями
Это ничто иное, как стратегия Kia по поэтапному завоеванию лидирующей позиции в автомобильной индустрии будущего. Главная цел - переход от бизнес-структуры, ориентированной на производство автомобилей с ДВС, к производству электромобилей и автопилотируемых транспортных средств.  В ближайшие 5 лет компания намерена сформировать полноценную модельную линейку из 11 автомобилей на электрических батареях. С таким электронабором Kia рассчитывает завоевать долю 6,6% глобального рынка электромобилей (без учета китайского рынка). При этом до 25% общего объема продаж Kia будет приходиться на экологически чистые модели.До нынешнего назначения г-н Сонг занимал должность исполнительного вице-президента, а до этого был президентом Kia Motors Europe и главой группы планирования экспорта Kia Motors Corporation.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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