Вновь назначенный президент Kia Motors Хо-сунг Сонг займется электромобилями
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Это ничто иное, как стратегия Kia по поэтапному завоеванию лидирующей позиции в автомобильной индустрии будущего. Главная цел - переход от бизнес-структуры, ориентированной на производство автомобилей с ДВС, к производству электромобилей и автопилотируемых транспортных средств.
В ближайшие 5 лет компания намерена сформировать полноценную модельную линейку из 11 автомобилей на электрических батареях. С таким электронабором Kia рассчитывает завоевать долю 6,6% глобального рынка электромобилей (без учета китайского рынка). При этом до 25% общего объема продаж Kia будет приходиться на экологически чистые модели.
До нынешнего назначения г-н Сонг занимал должность исполнительного вице-президента, а до этого был президентом Kia Motors Europe и главой группы планирования экспорта Kia Motors Corporation.
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