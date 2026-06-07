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Автор: Мария Степанова

7 июня 2026, 16:45

Внутри самого комфортабельного круизного теплохода России: особенности «Волга Дрим»

Внутри самого комфортабельного круизного теплохода России: особенности «Волга Дрим»

Показано оснащение теплохода «Волга Дрим»: что скрыто внутри одного из лучших судов в России

Внутри самого комфортабельного круизного теплохода России: особенности «Волга Дрим»

Теплоход «Волга Дрим» считается самым комфортабельным речным судном в России и ориентирован на иностранных туристов. В этом сезоне компания впервые попыталась выйти на российский рынок, но пока спрос среди россиян остается низким. Разбираемся, чем отличается этот круиз и почему он интересен именно сейчас.

Теплоход «Волга Дрим» считается самым комфортабельным речным судном в России и ориентирован на иностранных туристов. В этом сезоне компания впервые попыталась выйти на российский рынок, но пока спрос среди россиян остается низким. Разбираемся, чем отличается этот круиз и почему он интересен именно сейчас.

Теплоход «Волга Дрим» уже несколько лет удерживает статус самого комфортабельного речного круизного судна в России. Его маршрут — между Москвой и Санкт-Петербургом — традиционно привлекает иностранных туристов, которые ценят уровень сервиса и уникальный формат путешествия по живописным рекам.

Фото: cruiseinform

В этом сезоне компания Volga Dream Cruises впервые заявила о выходе на российский рынок. Однако, как отмечает вице-президент компании Дмитрий Есаков, пока среди пассажиров практически нет россиян. Причина в том, что продукт является новым для внутреннего рынка, и потенциальные клиенты только присматриваются к формату. Ранее круизы продавались исключительно за рубежом, и аудитория оставалась стабильной: загрузка рейсов в этом сезоне достигла 90%.

Особенность работы Volga Dream Cruises — в организации путешествий: туристы сначала проводят три дня в пятизвёздочных отелях в центре Москвы, знакомятся с городом, а затем отправляются в недельный круиз до Петербурга. По прибытии в северную столицу их также ждёт проживание в отеле высокого класса. Такой подход выделяет компанию среди других игроков рынка, где туристы сразу размещаются на борту теплохода.

Фото: cruiseinform

Техническое состояние «Волга Дрим» — ещё один ключевой фактор. В начале сезона судно прошло докование и ремонт, что обеспечило высокий уровень безопасности и комфорта. По словам представителей компании, сейчас это одно из лучших судов в России с точки зрения технической оснащённости.

Внутренние интерьеры и общественные зоны можно было увидеть на сайте компании, но впервые публикуются фотографии рулевой рубки и машинного отделения — эта часть судна обычно остаётся вне поля зрения туристов. Такой открытый подход к демонстрации может повысить уровень доверия клиентов.

Судя по имеющимся данным, российский рынок речных круизов постепенно меняется: создаются новые форматы, растёт интерес к качественному сервису и индивидуальному подходу. «Волга Дрим» может стать примером для других компаний, ориентированных на премиальный сегмент.

В России действуют около 15 крупных круизных операторов, но лишь немногие предлагают услуги уровня Volga Dream Cruises. В условиях роста внутреннего туризма такие проекты позволяют привлечь новую аудиторию и задать новые стандарты на рынке.

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