Не прошли мимо: как автоматизация и контроль качества меняют производство Chery, Exlantix и Jaecoo для России

28 января 2026, 18:34
Внутри завода Chery: как собирают автомобили для российского рынка
Эксперты побывали на одном из крупнейших заводов Chery и увидели, как современные технологии, автоматизация и строгий контроль качества формируют новые стандарты производства автомобилей для российского рынка.
В Китае, на территории завода Chery Intelligent Connected Mega Factory, развернулась масштабная производственная площадка, где собирают автомобили не только для внутреннего рынка, но и для России. Это предприятие занимает значительные 830 тысяч квадратных метров — почти как два Ватикана. Из них 550 тысяч отведено под промышленные здания, что составляет две территории на всей территории. Инвестиции в этот проект составляют 550 миллионов долларов, что обеспечивает серьезную заботу о развитии.
В цеху финальной сборкой удалось увидеть, как рождаются Chery Tiggo 8 Plus, Tiggo 8 Pro Max, Exlantix ET и Jaecoo J8. Пространство здесь продумано до мелочей: сборочная линия двусторонняя, с одной стороны монтируют сиденья и отделку салона, с другой - устанавливаются бамперы, фары и внешние панели. Ключевой этап - затяжка, где используется 165 комплектов высокоточных инструментов, чтобы обеспечить надежность каждой важной важной точки автомобиля.
Контроль качества на заводе использует системы «Детхи», лазерные приборы и онлайн-измерения работают в режиме реального времени. В логистике задействовано 163 транспортных средства, включая беспилотные погрузчики и тракторы.
Автоматизация и фактор человека
Несмотря на высокий уровень автоматизации, роль человека в производстве сохраняется. Сотрудники выполняют монотонную, но ответственную работу, а для соблюдения дисциплины на предприятии применяют своеобразную «доску позора» - на ней размещают фотографии и называют тех, кто допустил брак. Такой подход, согласно рекомендациям, действительно работает.
В сварочном цехе, занимающем 50 тысяч квадратных метров (примерно семь футбольных полей), уровень автоматизации еще выше. Здесь 362 робота известных брендов Яскава и Фрэнк выполняют большую часть операций: собирают, проклеивают и сваривают каркасы автомобилей. Используются современные европейские технологии, оцинкованные и высокопрочные листы, всего применяется более 4000 видов соединений - от точечной до дуговой сварки и склеивания.
Интеллектуальные системы и цифровое управление
Производственный процесс управляется интеллектуальной системой, которая ставит задачи, анализирует изображения, отслеживает состояние оборудования и деталей. Все данные приходят в центр управления и на стационарные пункты контроля. При сварке одного кузова проходит около двух часов, причем участие человека минимально — только на тех этапах, где требуется особая точность.
После сварки кузова проводится контурная проверка: роботы могут иметь дефекты размером до 0,1 миллиметра. Затем корпуса отправляются в покрасочный цех, а после - на окончательную сборку. Такой подход позволяет поддерживать высокий уровень качества и минимизировать человеческий фактор.
Цифровая эволюция производства
Chery уже более четверти века совершенствует свои производственные процессы. Если раньше автомобили марки не вызывали особого интереса у автолюбителей, то сегодня спрос на них стабильно растет. Важную роль в этом играет внедрение цифровых технологий. На заводе применяется система на базе IoT, где данные передаются между устройствами, а не людьми. Это позволяет собирать и анализировать информацию о каждом этапе производства, выявлять узкие места и оперативно корректировать процессы.
В результате автомобили Chery, Exlantix и Jaecoo, предназначенные для российского рынка, проходят через многоуровневую систему контроля и автоматизации. Такой подход обеспечивает не только высокое качество, но и стабильность поставок, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и требований безопасности.
При посещении завода создается впечатление, что китайский автопром уже давно перестал быть догоняющим. Здесь делают ставку на технологии, дисциплину и постоянное развитие, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
