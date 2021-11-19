19 ноября 2021, 13:40
Во Франции перестали продавать каяки: причина очень необычная
Французские магазины Decathlon приостановили торговлю каяками, каноэ и другими небольшими лодками из-за их «неспортивного использования». Купить «плавсредства» можно только через интернет.
Дарья Климова Фото:
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Однако, в компании подчеркнули, что они по-прежнему продают каяки в Интернете и предлагают средства безопасности во всех своих магазинах. Другими словами, люди по-прежнему могут покупать спасательные жилеты и гидрокостюмы в любом из оффлайн-магазинов сети.
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17.11.2021, 13:36
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12.11.2021, 09:23
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