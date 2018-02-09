9 февраля 2018, 09:09

Во Франции водителям запретили брать в руки телефон

Верховный суд Франции запретил водителям использовать мобильный телефон, находясь за рулем автомобиля. При этом не имеет значения, движется машина или стоит на обочине с выключенным зажиганием. Чтобы позвонить или отправить sms водителю придется выйти из автомобиля. Иначе – штраф 135 евро. Разговаривать по громкой связи можно.
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Исключение сделали лишь для официальных парковок. На такой радикальный шаг французские власти решили пойти, чтобы снизить аварийность и уменьшить пробки. Ведь раньше водители останавливались в местах, непредназначенных для парковки, чтобы поговорить по телефону. Чашу терпения судей переполнил водитель, который пытался обжаловать штраф, полученный за пользование телефоном в автомобиле, стоявшем посреди дорожной развязки.

За нарушение новых правил водителя ждет денежный штраф и минус 3 балла в правах. Во Франции действует особая балльная система. Молодым водителям, только что окончившим автошколу, выдают права с 6 баллами на балансе. Через три года они получают полноценные права с 12 баллами. За нарушения ПДД баллы снимают. А если баллы заканчиваются, то полиция изымает водительское удостоверение. Получить его обратно можно, только снова пересдав экзамены.

Воспользоваться телефоном вне специальной парковки разрешено в случае экстренной ситуации, при аварии или поломке автомобиля. В нашей стране водители могут пользоваться телефоном во время движения только при помощи Bluetooth гарнитуры или посредством специальной системы громкой связи, установленной в автомобиле. В противном случае, им грозит штраф в размере 1 500 рублей.  

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Во Франции водителям запретили брать в руки телефон
Исключение сделали лишь для официальных парковок. На такой радикальный шаг французские власти решили пойти, чтобы снизить аварийность и уменьшить пробки. Ведь раньше водители останавливались в местах, непредназначенных для парковки, чтобы поговорить по телефону. Чашу терпения судей переполнил водитель, который пытался обжаловать штраф, полученный за пользование телефоном в автомобиле, стоявшем посреди дорожной развязки.За нарушение новых правил водителя ждет денежный штраф и минус 3 балла в правах. Во Франции действует особая балльная система. Молодым водителям, только что окончившим автошколу, выдают права с 6 баллами на балансе. Через три года они получают полноценные права с 12 баллами. За нарушения ПДД баллы снимают. А если баллы заканчиваются, то полиция изымает водительское удостоверение. Получить его обратно можно, только снова пересдав экзамены.Воспользоваться телефоном вне специальной парковки разрешено в случае экстренной ситуации, при аварии или поломке автомобиля. В нашей стране водители могут пользоваться телефоном во время движения только при помощи Bluetooth гарнитуры или посредством специальной системы громкой связи, установленной в автомобиле. В противном случае, им грозит штраф в размере 1 500 рублей.  
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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