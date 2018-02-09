9 февраля 2018, 09:09
Во Франции водителям запретили брать в руки телефон
Верховный суд Франции запретил водителям использовать мобильный телефон, находясь за рулем автомобиля. При этом не имеет значения, движется машина или стоит на обочине с выключенным зажиганием. Чтобы позвонить или отправить sms водителю придется выйти из автомобиля. Иначе – штраф 135 евро. Разговаривать по громкой связи можно.
Исключение сделали лишь для официальных парковок. На такой радикальный шаг французские власти решили пойти, чтобы снизить аварийность и уменьшить пробки. Ведь раньше водители останавливались в местах, непредназначенных для парковки, чтобы поговорить по телефону. Чашу терпения судей переполнил водитель, который пытался обжаловать штраф, полученный за пользование телефоном в автомобиле, стоявшем посреди дорожной развязки.
За нарушение новых правил водителя ждет денежный штраф и минус 3 балла в правах. Во Франции действует особая балльная система. Молодым водителям, только что окончившим автошколу, выдают права с 6 баллами на балансе. Через три года они получают полноценные права с 12 баллами. За нарушения ПДД баллы снимают. А если баллы заканчиваются, то полиция изымает водительское удостоверение. Получить его обратно можно, только снова пересдав экзамены.
Воспользоваться телефоном вне специальной парковки разрешено в случае экстренной ситуации, при аварии или поломке автомобиля. В нашей стране водители могут пользоваться телефоном во время движения только при помощи Bluetooth гарнитуры или посредством специальной системы громкой связи, установленной в автомобиле. В противном случае, им грозит штраф в размере 1 500 рублей.
Читайте по теме
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу?
06.02.2018, 08:37
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
05.02.2018, 09:00
Какие дороги отремонтируют в этом году?
01.02.2018, 15:03
Читайте по теме
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Volkswagen Corrado празднует свое 30-летие
06.02.2018, 13:58
Чем запастись, отправляясь зимой в дальнюю дорогу?
06.02.2018, 08:37
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
05.02.2018, 09:00
Какие дороги отремонтируют в этом году?
01.02.2018, 15:03
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здравствуйте! Если не работает амортизатор на ВАЗ 21099, то его обязательно надо менять или же есть возможность отремонтировать нерабочий? Так как покупать новый - удовольствие не из дешевых, а если есть возможность сделать, то думаю, это будет стоить дешевле.
Первым вариантом, который может прийти в голову, является перегоревшая лампочка, либо нарушения в проводке или патроне. Новая лампочка для замены должна не только входить в гнездо поворотника, но и быть такой же мощности, которая указана на плафоне. Если в случае замены лампочки поворотник так и не заработал ...
У сида нет как такового реле поворотников, к которому все привыкли по отеч. автомобилям. За эту функцию отвечает отдельный электронный блок. Искать его лучше совместно со специально обученным человеком.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное