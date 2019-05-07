7 мая 2019, 07:48
Во Франции ввели особые правила для электросамокатов и гироскутеров
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Министерство транспорта Франции вводит с сентября 2019 года специальные правила дорожного движения для электрических самокатов и аналогичных им средств передвижения.
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Кроме того, на подобных транспортных средствах теперь запрещено возить пассажиров. Ими не могут пользоваться дети младше 8 лет, а до 12 лет наличие шлема стало обязательным. При управлении электросамокатом запрещены наушники или другие устройства, которые мешают слышать происходящее вокруг. На сами электросамокаты необходимо установить передние и задние фонари, а при движении в темное время суток на одежде «водителя» должны присутствовать светоотражающие элементы. Парковать свое транспортное средство можно будет только в специально отведенных местах.
Российские законодатели пока не могут определиться со статусом малого электрического транспорта. В нашей стране электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса появились относительно недавно. Но рост их популярности – лишь вопрос времени. Они позволяют перемещаться в 3 – 4 раза быстрее пешехода, при этом благодаря компактным размерам, с ними можно ездить в метро и на общественном транспорте. «Водители» подобных устройств в России условно считаются пешеходами, хотя представляют опасность не только для пешеходов, но и для других участников дорожного движения. Они абсолютно бесшумны и могут развивать скорость до 40 - 50 км/ч.
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